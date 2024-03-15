Немецкая компания Vonovia, крупнейший оператор рынка недвижимости в Германии зафиксировала убыток в размере более шести миллиардов евро в результате глубокого кризиса на рынке недвижимости. Это крайне негативно повлияло на финансовые показатели всей отрасли.

Штаб-квартира Vonovia SE в Бохуме

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Кризис на рынке недвижимости загнал лидера отрасли Vonovia в глубокий минус. Европейская транснациональная компания по недвижимости Vonovia из небольшого немецкого города Бохума (земля Северный Рейн-Вестфалия) понесла серьезные финансовые потери из-за кризиса на рынке недвижимости.

Индустрия недвижимости в Германии столкнулась с высокими процентными ставками и ростом затрат на строительство. Новых квартир сейчас практически не строят. Кроме того, в течение длительного времени, крупных сделок почти не было – из-за этого многим участникам рынка сложно оценить, сколько на самом деле стоят значащиеся на их счетах пакеты недвижимости.

Цены на недвижимость снизились, приводя к банкротству многих застройщиков, что увеличило неопределенность в отрасли. Для компаний в сфере недвижимости девальвация активов стала серьезным вызовом, это привело к сокращению дивидендов или их полной отмене.

Руководство Vonovia высказало мнение, что возможно, цены на рынке уже достигли дна, и после стабилизации рынка они планируют сосредоточиться на увеличении доходов. Vonovia управляет около 546 000 квартир. В первом полугодии портфель был девальвирован на 6,6%, а во втором полугодии на 4,2%.

Как сообщила группа, девальвация их недвижимости привела к убыткам около 6,7 миллиарда евро в отчетном году. Генеральный директор компании Рольф Бух планирует сократить долговую нагрузку, избавляясь от некоторых активов недвижимости. В прошлом году коэффициент долга (LTV) компании увеличился до 47,3 процента, превышая целевой уровень в 45 процентов.

Ситуация в отрасли остается непредсказуемой, и такие компании, как Vonovia, продолжают адаптироваться к переменам на рынке недвижимости, стремясь к увеличению доходов и улучшению финансовых показателей.