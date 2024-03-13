Одна из ключевых отраслей экономики Армении, сфера информационных технологий, начинает терять свои позиции. ИТ-специалисты, прибывшие в страну в течении продолжающегося конфликта, покидают ее.

Армения теряет ИТ-специалистов, доходы отрасли падают

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По сообщению армянского портала Hraparak, исполнительный директор союза работодателей в сфере ИКТ, Эдуард Мусаелян, заявил: «В регионе есть иные страны, предлагающие более выгодные условия для ИТ-специалистов. В Армении налоговые ставки составляют 20 процентов, для стартапов – 10 процентов, в то время как в Грузии эти цифры равны 5 процентам для всех компаний. Это явное преимущество для Грузии».

Подобные льготы имеются также в Казахстане и Турции. Специалисты, узнав об этих преимуществах в соседних странах, предпочитают покидать Армению и поэтому отрасль сталкивается с оттоком мозгов из страны. Большинство компаний в сфере информационных технологий, прибывших в Армению во время конфликта, уже покинули ее.

По словам Мусаеляна, соседние страны быстрее адаптировались и оценили важность ИТ отрасли. Многие наши коллеги рассказывают, что в их компаниях временно было принято на работу большое количество ИТ-специалистов приехавших из-за конфликта, и лишь четверть из них остались работать, остальные уехали, например, в Грузию.

Соседние страны быстро среагировали на меняющуюся обстановку, принимая законы, которые делали их более привлекательными для ИТ-специалистов и предложили выгодные налоговые условия, чтобы привлечь таланты.

В Грузии подоходный налог составляет 5 процентов, а налог на прибыль – 0 процентов. Это означает, что специалисты, приезжающие в Армению, платят здесь гораздо больше налогов на прибыль и поэтому предпочитают работать в Грузии.

По мнению директора профсоюза работодателей в сфере ИКТ, выигрывают те страны, которые действуют по единым налоговым правилам, как, например, Грузия. Налоговые поступления в Грузии составляют 5 процентов, в то время как в Армении – 20 процентов, а для начинающих предпринимателей – 10 процентов. Фактически, Грузия имеет преимущество перед Арменией, аналогичные условия существуют в Казахстане и Турции.

«В мире сейчас идет настоящая "охота за мозгами", и, для того чтобы оставаться конкурентоспособной в регионе, Армении требуются более привлекательные условия и значительно меньшая налоговая нагрузка», заключил Мусаелян.