Успешно завершены подводные испытания первого в Турции автономного подводного аппарата Deringöz, разработанного компанией ASELSAN. Аппарат имеет модульную структуру, обеспечивающую автономную мобильность под водой как для военных, так и гражданских целей

Первый автономный подводный аппарат Турции

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Автономный подводный аппарат "Deringöz", разработанный компанией ASELSAN, представляет собой инновационное техническое решение, готовое к широкому спектру задач. Он может быть эффективно использован в различных областях, включая подводные исследования, разведку и наблюдение, обнаружение мин, проверку трубопроводов, а также защиту портов и баз.

Deringöz способен работать на глубине до 600 метров и привлекает внимание своей модульной архитектурой. Аппарат обладает возможностями беспроводной связи и настраиваемой конфигурацией полезной нагрузки, которая может быть увеличена в соответствии с изменяющимися потребностями. Возможности Deringöz обеспечивают максимальную скорость 5,5 узла и скорость сканирования 3 узла.

Отличительные характеристики автономного подводного аппарата «Deringöz», это высокая маневренность, точная навигация, настраиваемая полезная нагрузка, технологии оптической и гидролокационной визуализации, а также инфраструктура беспроводной связи.

После успешного завершения подводных испытаний первого в Турции автономного подводного аппарата Deringöz, заявлено, что этот автономный аппарат может быть задействован как в военных, так и в гражданских целях.

Спроектированный инженерами компании ASELSAN, Deringöz призван удовлетворить потребности в подводных операциях. Ожидается, что благодаря своим функциональным возможностям, "Deringöz" сыграет ключевую роль в подводных миссиях и станет важным компонентом морской мощи Турции.