Военно-морские силы Польши радостно объявили о возвращении в море единственной польской подводной лодки "ORP Orzeł". Эту важную новость ВМФ Польской республики опубликовал в социальной сети. В последние годы эта лодка находилась на реконструкции.

Польская подводная лодка

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Подводная лодка «ORP Orzeł» с тактическим номером 291 снова готова к боевым действиям после полной проверки и подводных испытаний, успешно проведенных благодаря усилиям экипажа и специалистов верфи. "Мы снова в игре", - гласит сообщение ВМС.

ORP Orzeł играет важную роль для ВМС Польши, не только во время военных действий, но и в мирное время. Благодаря своим возможностям подводная лодка может выполнять задачи по мониторингу критической инфраструктуры и отслеживанию движения в Балтийском море.

Эта подводная лодка является единственным кораблем своего класса в составе эскадры подводных лодок, которая была отправлена на реконструкцию, технический ремонт и сервисное обслуживание в 2021 году. В декабре 2023 года было отремонтировано ходовое оборудование, перископ и мачта ANIS лодки на сумму 653 000 евро.

ORP Orzeł, построенная в 1985 году, является частью серии дизель-электрических подводных лодок проекта 877 "Палтус", известных в странах НАТО как Kilo. Эта лодка, вооруженная шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, является одной из старейших в составе различных государств субмарин проекта 877.

Дальнейшая судьба польских кораблей вызывает интерес. ORP Orzeł эксплуатируется с 1986 года, и после вывода из эксплуатации последних древних подводных лодок класса "Kobben" в 2021 году, лодка под номером 291 стала единственной в ВМС Польши. Планы на новые корабли по программе модернизации военно-морского флота "Orka" пока не обнародованы, но начало строительства первого корабля запланировано на 2024-2026 годы.