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Чехия обсуждает продление аренды шведского истребителя «Gripen» и ставит на вооружение F-35
Правительство Чехии намерено договориться с Швецией о продлении срока аренды боевых самолетов до 2035 года, до этого времени в чешская армия будет совершать переход со шведских истребителей Gripen на американские самолеты F-35.

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                                                                      JAS 39 «Gripen»

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150 миллиардов крон было потрачено на покупку 24 одномоторных, сверхзвуковых, малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения F-35, сделка была одобрена правительством Чехии в сентябре прошлого года и окончательна утверждена в конце января.

Чехия арендует 14 шведских многоцелевых истребителей четвёртого поколения JAS 39 «Gripen» примерно за 1,7 миллиарда крон в год, а срок аренды истекает в 2027 году. Поправка к контракту о продлении срока аренды шведских многоцелевых истребителей четвёртого поколения J AS 39 «Gripen», до 2035 года может быть заключена до конца текущего года. 

В настоящее время Чехия и Швеция проводят предварительные рыночные консультации. Об этом сообщило Министерство обороны в пресс-релизе, согласно которому аренда истребителей «Gripen» является одной из ключевых тем встречи первого заместителя министра обороны Франтишека Шульце и госсекретаря минобороны Швеции Петера Сэндвалла.

"Текущий контракт истекает в 2027 году, поэтому предварительные рыночные консультации уже продолжаются более года, и в скором времени начнутся переговоры о продлении контракта до 2035 года", - говорится в сообщении министерства. По словам Шульца, все заинтересованные стороны стремятся к успешному завершению переговоров, и, по его мнению, изменения в контракте могут быть согласованы до конца текущего года.

Представители обеих стран на встрече в Праге в среду также обсудили гусеничные боевые машины пехоты CV90. Кабинет министров Чехии утвердил покупку 246 боевых машин BVP CV90 у шведского поставщика BAE Systems за 59,7 миллиарда крон. На встрече обсуждалось возможное сотрудничество в рамках проекта закупки боевых танков Leopard 2A8 под руководством Германии. По предварительной информации, Чехия заинтересована, по меньшей мере, в 77 экземпляров боевых танков.

#армия #швеция #чехия #армия чехии #jas 39 «gripen» #американский истребитель #закупка вооружения #истребитель пятого поколения f-35 #шведский истребитель
Источник: forum24.cz
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