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Индийская система мобильных платежей UPI успешно работает во Франции
С момента своего запуска в 2016 году индийская система мобильных платежей UPI произвела настоящую революцию в сфере покупок в Индии, достигнув к 2023 году оборота в 2 триллиона евро.

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                            Unified Payments Interface (UPI) — индийская система мгновенных платежей

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Начиная с 26 января, индийские туристы могут приобретать билеты на Эйфелеву башню с помощью Unified Payments Interface (UPI), индийской системы мобильных платежей, просто сканируя QR-код с помощью своего обычного платежного приложения. Такая возможность оплаты была разработана совместно с экспертами французского платежного оператора Lyra, работающего в Индии уже 17 лет.

"Каждый год миллион индийцев посещают Францию, и это число увеличивается на 20–30% ежегодно," - отметил Кристоф Мариетт, директор по продажам в Lyra (Lyra Network – оператор электронных платежей, созданный в 2001 году, компания располагает филиалами в Алжире, Бразилии, Германии, Индии, Испании и Чили). "UPI охватывает знаковые достопримечательности, отели, транспорт, розничные магазины и многое другое." Запущенная в 2016 году национальным правительством, эта технология принесла революцию в области мобильных платежей в Индии, где расчёты наличными были обычным делом. Индийцы используют UPI для онлайн-покупок, приобретения продуктов у уличных торговцев или даже сигарет стоимостью около 10 рупий, что эквивалентно нескольким евроцентам.

Индийская платежная система с открытым исходным кодом Unified Payments Interface (UPI), разработанная национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), легко интегрируется в сторонние приложения, такие как Google Pay, Amazon Pay и PhonePe. Она объединяет более 500 банков и обеспечивает мгновенные платежи и банковские переводы через мобильные приложения.

"Технология UPI получила широкое распространение среди индийских потребителей. В декабре 2023 года было проведено 12 миллиардов транзакций, и система в основном используется для небольших сумм," - пояснил аналитик Datum Intelligence Сатиш Мина. Количество транзакций, совершаемых с использованием этой технологии, превысило 100 миллиардов в 2023 году, с общей суммой операций в 2 триллиона евро.

Эта система мгновенных платежей успешно используется по всему миру и уже работает во Франции, Маврикии, Шри-Ланке, Непале, Бутане и Объединенных Арабских Эмиратах.

#индия #франция #платежные системы #индийская платежная система #unified payments interface (upi) #индийская система мобильных платежей upi
Источник: lemonde.fr
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