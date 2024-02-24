Силы обороны Финляндии покупают у США вооружение класса «воздух-земля» JDAM и GBU-39 SDB I для многофункциональных истребителей «пятого поколения» F-35.

Администрация США разрешила департаменту логистики сил обороны Финляндии провести процедуру закупки боеприпасов для истребителей F-35 в рамках межгосударственной сделки FMS (зарубежные военные продажи). Закупка включает в себя «умные бомбы» JDAM и управляемые авиационные бомбы SDB-I (GBU-39/B).

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По предложению министра обороны Антти Хакканена финансовый комитет одобрил приобретение дополнительного вооружения для истребителей F-35. Это управляемые авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) и GBU-39 SDB I (бомба малого диаметра). По условиям контракта, поставка вооружения включает в себя запасные части, техническое обслуживание и предоставление консультационной поддержки от поставщика и производителя до 2030 года в соответствии с LOA (письмом о предложении и приемке) контракта FMS.

Авиационная бомба GBU-39 относится к классу бомб «Small Diameter Bomb» - бомба малого диаметра (калибра). Вес GBU-39 SDB - 113 килограмм. Предназначение – высокоточное поражение наземных объектов с больших расстояний. Малый диаметр и небольшие габаритные размеры позволяют размещать GBU-39 SDB не только на подвесках, но и во внутреннем оружейном отсеке. Самонаводящаяся бомба SDB I имеет дальность действия более 70 километров.

Бомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) — это высокоточные бомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом, с GPS-наведением. Их боевая часть представляет собой осколочную бомбу Мк84 (ГБУ-31В1), осколочную бомбу Мк83 (ГБУ-32), осколочную бомбу Мк82 (ГБУ-38) или проникающую бомбу БЛУ-109 (ГБУ-31В3). Масса бомб составляет от 230 до 960 кг, а дальность применения — от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER.

Эта сделка является частью программы перевооружения и замены знаменитого истребителя F/A-18 Hornet на многоцелевой истребитель F-35A. Приобретение вооружения для F-35 создает перед Финляндией необходимость строительства хранилищ взрывчатых веществ, которое будет покрываться за счет проектного финансирования.

Договор купли-продажи номинирован в долларах, а его максимальная цена, привязанная к индексу, составляет около 96 миллионов долларов США, или около 79,1 миллиона евро. Закупки осуществляются как торговля между штатами США и Финляндией по правилам программы FMS (зарубежные военные продажи).