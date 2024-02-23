"Последние данные подтверждают, что экономика ЕС в 2023 году практически не показала роста, а прогнозы на первый квартал 2024 года остаются сдержанными," - отмечает экономический комиссар ЕС Паоло Джентилони, ссылаясь на Europaportalen.

"Будущие экономические перспективы для ЕС, к сожалению, остаются неопределенными, во многом из-за давления санкций и усиливающейся напряженности на континенте," - добавляет он.

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Прогнозируется, что в 2024 году в Швеции будет самый слабый экономический рост в рамках всего Европейского союза. Ожидаемый показатель всего лишь 0,2 процента, в то время как средний рост по всему Союзу оценивается в 0,9 процента.

Ожидания относительно роста экономики всего Евросоюза в течение года были скорректированы в сторону уменьшения. По последним прогнозам в 2024 году рост составит всего 0,9 процента, в то время как в ноябре предыдущего года прогнозировался рост на уровне 1,3 процента. Европейская комиссия указывает на ухудшение покупательной способности домохозяйств, снижение глобального спроса на товары из стран ЕС, повышение ключевых процентных ставок, а также прекращение мер поддержки, которые были введены во время пандемии и энергетического кризиса в 2023 году.

Швеция - одна из немногих стран-членов ЕС, чей прогноз роста ВВП фактически был скорректирован в сторону увеличения. Однако, несмотря на это, ожидается, что рост всего лишь на 0,2 процента, что делает его одним из самых низких в прогнозах ЕС. По мнению экспертов, восстановление покупательной способности домохозяйств, в том числе благодаря низким процентным ставкам, является основной причиной роста в Швеции. Считается что существует риск того, что прогноз окажется еще менее оптимистичным, предупреждает Джентилони.

Страной со вторым самым низким прогнозом является Германия с потенциальным ростом в 0,3 процента. Далее следуют Нидерланды с 0,4 процента, а затем Финляндия с 0,6 процента. Ожидается, что на Мальте будет самый большой рост среди стран ЕС – 4,6 процента.