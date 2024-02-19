Три страны ЕС блокируют финансирование поставок артиллерийских снарядов и беспилотников Bayraktar для Украины, производимых в Турции.

По последним данным, Греция, Кипр и Франция приняли решение заблокировать финансирование поставок беспилотников Bayraktar и артиллерийских снарядов турецкого производства, планировавшихся к закупке на средства Европейского Союза предназначенных для поставки на Украину.

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По информации дипломатического источника в Брюсселе, постоянные представительства Греции и Кипра в ЕС длительное время наблюдали за процессом формирования крупного военного заказа у Турции, который планировалось финансировать за счет средств ЕС, предназначенных для экстренных потребностей Украины.

Как только эти сведения были подтверждены, постоянные представители Греции, Кипра и Франции быстро отреагировали, заблокировав процедуру финансирования.

В ходе заседания Комитета по политике и безопасности ЕС на прошлой неделе эти три страны выразили свое категорическое несогласие с таким распределением средств и воспользовались правом вето в отношении предложения поставки вооружения из Турции, которое имело поддержку большинства членов Союза.