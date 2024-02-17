Швеция стала страной с самым большим количеством случаев стрельбы со смертельным исходом в Европе, после Албании.

Проблемы с разгулом преступности в Швеции связаны с массовой иммиграцией и сегрегацией в шведском обществе. Правительство признает, что недостаточная интеграция мигрантов в общество, ослабленные ресурсы полиции и социальных служб способствуют росту преступности.

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Борьба с усиливающейся преступностью и связанные с ней проблемы в Швеции не новы. Правительство предпринимает экстренные меры для усиления полиции и ужесточения наказаний за преступления, связанные с применением огнестрельного оружия. Однако отсутствие инвестиций в тюремную систему привело к переполнению и ухудшению условий содержания заключенных.

Статистика показывает, что уровень угроз и насилия в шведских тюрьмах достиг самого высокого уровня за последние годы. В прошлом году было зафиксировано 1333 инцидента с применением насилия между заключенными и 2354 случая угроз и насилия в отношении сотрудников тюрем. Эти показатели продолжают расти, что подчеркивает необходимость незамедлительных действий.

Шведская тюремная система находится в состоянии кризиса. Профсоюзы тюремной службы предупреждают о потере контроля над тюрьмами и необходимости срочных инвестиций для решения этой проблемы. Заключенные начинают контролировать тюрьмы, а насилие и угрозы надзирателям стали привычным явлением.

Лидеры профсоюзов тюремной службы выразили серьезное беспокойство по поводу ситуации в шведских тюрьмах. Кристер Халлквист, председатель Департамента исправительных учреждений профсоюза Секо, заявил, что персонал тюрем потерял контроль над заключенными, и что отсутствие ресурсов для предотвращения инцидентов привело к нарастающей катастрофе.

Шведское правительство сделало борьбу с преступностью одним из своих приоритетов, но не сопроводило это достаточными инвестициями в тюремную систему. Министр юстиции Гуннар Стрёммер признал, что ситуация в тюрьмах является крайне напряженной, и обещал принять меры для решения проблемы в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Для решения кризиса в шведской тюремной системе необходимо принять срочные меры. Это включает инвестиции в тюрьмы, улучшение условий содержания заключенных, усиление контроля над тюрьмами и усиление мер безопасности для персонала. Только тогда можно ожидать значительного снижения уровня насилия и угроз в шведских тюрьмах.