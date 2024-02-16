Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Apelsinoff
Озеленение армии – современный подход к обороне в ЕС
Недавно был представлен очень необычный доклад Европейского Союза, в котором обсуждаются новые идеи для будущего использования вооруженных сил Европы. В докладе был поднят вопрос о возможности сократить выбросы CO2 военными, в котором авторы представили конкретные идеи, способные принести пользу окружающей среде.

реклама

По заказу Генерального секретариата Совета Европейского Союза был подготовлен доклад о сокращении выбросов CO2 вооруженными силами, под названием "Озеленение армии – возможен ли устойчивый подход к обороне?". Из которого следует, что на долю военных приходится 5,5 процента выбросов CO2.

реклама

В докладе представлены решения, которые могли бы быть реализованы армией для улучшения экологической ситуации. Одной из них является внедрение более экологичных методов производства энергии и отопления, а также использование электромобилей для небоевых целей. Еще одна идея заключается в использовании виртуальной реальности для обучения военных специалистов. Например, воздушные учения могут быть проведены без необходимости использования самолетов. В докладе также обращено внимание на логистику топлива, поскольку перевозка топлива приводит к большим выбросам углекислого газа и зачастую подвергается риску нападения. Поэтому авторы предлагают использовать возобновляемые источники энергии и электрификацию транспорта для снижения уровня выбросов и шума.

Не стоит забывать, что поддержание боеспособности и готовности к действию во враждебной среде имеет решающее значение для армии. Поэтому войскам нужны большие запасы топлива и энергии, которые не всегда могут быть обеспечены экологическими решениями и возобновляемыми источниками энергии. Возникает вопрос о том, способна ли армия, действующая в гармонии с окружающей средой, справиться с противником, использующим ископаемое топливо. Ответ на этот вопрос, приведет к созданию новых вооруженных сил, которые будут менее многочисленными, но более мобильными и основанными на беспилотных системах, таких как дроны.

Таким образом, доклад представляет собой футуристическое видение, которое может принести пользу окружающей среде. Он отражает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что "нам нужны сильные и зеленые армии, а не выбор между ними". Также стоит отметить, что альянс уже вносит свой вклад в борьбу с изменением климата через сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и инвестиции в чистые источники энергии.

#армия #евросоюз #вооружение #экология европы #армия европы #вооруженные силы европы #экология армии
Источник: next.gazeta.pl
+
Написать комментарий (0)
Украинское командование начало частичный вывод войск из Авдеевки
Российские войска взяли под контроль территорию укрепрайона Зенит к югу от Авдеевки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
3
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
8
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
6
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
6
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Астрономы из Обсерватории Стюарда обнаружили массивный протокластер вокруг сверхяркого квазара
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
22
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
62
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
21
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
1

Сейчас обсуждают

Чато -- Бот
08:45
"...Администрация Байдена обеспокоена происходящим в Авдеевке, но поддержать может только словами. Средств на военную помощь у Вашингтона нет. В Белом доме нашли виновных в сложившейся ситуации в Авде...
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Чато -- Бот
08:42
Ну да, закупят каклы у турок красивых картинок с лiтаками и будут счастливы. Это если Некроина доживёт до того момента, что вряд ли. Ведь верно, ведь правильно, Nacvark?
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Дмитрий
08:41
хотя бы доп клавиши чтоли сделали. а так все эти игрушки оверпрайс. проектор стоит 4 рубля и может проецировать что угодно куда угодно. и не нужно никакое олед сверх навороченное стекло.
Lian Li представила новый прототип стола с дисплеем, в который встроен ПК
erno
08:37
Невозможно, потому что сил нет.
Глава комитета Госдумы по обороне пообещал выставить Западу счёт за обстрел Белгорода
Дмитрий
08:36
"это предотвратит превращение миллионов компьютеров в электронные отходы, что пойдет на пользу экологии. " Да но старое железо будет зря жрать электричество. да и жрет оно больше чем новое.
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
Циклон-Б
08:33
ну вот, видно что с душой делается игра
Разработчики дилогии Ori показали геймплей своего нового проекта — ролевого экшена No Rest for the Wicked
Skyten
08:32
Ну а как должно быть? Было бы странно на российском ресурсе наблюдать тучу дегенератов незалежных. Для них телемарафон 24\7 там сплошные перемоги. Чеши туда и прыгай вместе со своим племенем.
Россия усиливает “гиперзвуковую игру”, ударив "Цирконом" по Украине
kitava
08:29
Жилая часть возможно уже этой ночью была оставлена ВСУ. Ждём новостей.
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
si-cat
08:29
Тогда бы кликбейт умер - а это ужос-ужос-ужос 🤣
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
unhurtable
08:28
Предсказуемость маньяка в том что он будет продолжать убивать тоже хорошо?
Путин высказался в пользу Байдена, как политика «старого образца»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем