Недавно был представлен очень необычный доклад Европейского Союза, в котором обсуждаются новые идеи для будущего использования вооруженных сил Европы. В докладе был поднят вопрос о возможности сократить выбросы CO2 военными, в котором авторы представили конкретные идеи, способные принести пользу окружающей среде.

По заказу Генерального секретариата Совета Европейского Союза был подготовлен доклад о сокращении выбросов CO2 вооруженными силами, под названием "Озеленение армии – возможен ли устойчивый подход к обороне?". Из которого следует, что на долю военных приходится 5,5 процента выбросов CO2.

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В докладе представлены решения, которые могли бы быть реализованы армией для улучшения экологической ситуации. Одной из них является внедрение более экологичных методов производства энергии и отопления, а также использование электромобилей для небоевых целей. Еще одна идея заключается в использовании виртуальной реальности для обучения военных специалистов. Например, воздушные учения могут быть проведены без необходимости использования самолетов. В докладе также обращено внимание на логистику топлива, поскольку перевозка топлива приводит к большим выбросам углекислого газа и зачастую подвергается риску нападения. Поэтому авторы предлагают использовать возобновляемые источники энергии и электрификацию транспорта для снижения уровня выбросов и шума.

Не стоит забывать, что поддержание боеспособности и готовности к действию во враждебной среде имеет решающее значение для армии. Поэтому войскам нужны большие запасы топлива и энергии, которые не всегда могут быть обеспечены экологическими решениями и возобновляемыми источниками энергии. Возникает вопрос о том, способна ли армия, действующая в гармонии с окружающей средой, справиться с противником, использующим ископаемое топливо. Ответ на этот вопрос, приведет к созданию новых вооруженных сил, которые будут менее многочисленными, но более мобильными и основанными на беспилотных системах, таких как дроны.

Таким образом, доклад представляет собой футуристическое видение, которое может принести пользу окружающей среде. Он отражает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что "нам нужны сильные и зеленые армии, а не выбор между ними". Также стоит отметить, что альянс уже вносит свой вклад в борьбу с изменением климата через сокращение выбросов парниковых газов, повышение энергоэффективности и инвестиции в чистые источники энергии.