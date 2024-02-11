В январе Amazon объявила об увольнениях в Prime Video, MGM Studios и Twitch. На прошлой неделе компания PayPal сообщила о планах уволить 2500 сотрудников, что составляет около 9 процентов ее рабочей силы.

Только в прошлом году западный технологический сектор уволил более 260 000 сотрудников. Обычно компании объясняют это падением продаж и макроэкономической ситуацией. Но в последние годы добавились и другие причины. Во время эпидемии коронавируса многие компании значительно увеличили численность сотрудников, и сейчас вынуждены сокращать штат из-за экономического спада и высоких процентных ставок, затрудняющих инвестирование в новые бизнес-проекты.

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Примеры масштабных увольнений можно найти в компаниях Meta (владеющей Facebook и Instagram), которая в 2023 году распрощалась с 20 000 человек, и Amazon, уже уволившую более 27 000 сотрудников и не собирающуюся останавливать этот процесс. Кроме того, Amazon была обвинена в использовании метода молчаливых увольнений (сотруднику постепенно снижают объем рабочих задач и перестают вовлекать в новые проекты), создающего стрессовые условия для сотрудников компании.

Крупнейшая телекоммуникационная компания Канады Bell Canada Enterprises (BCE) сокращает 9 процентов своих рабочих мест, а это означает, что в этом году она уволит 4800 работников. Компания из Квебека оправдала эту меру необходимостью сокращения затрат и повышением эффективности работы. Благодаря этим мерам компания рассчитывает сэкономить в этом году до 200 миллионов долларов.

Работники технологического сектора разочарованы частыми сокращениями штатов. Раньше смена места работы помогала им получать более высокую зарплату и карьерный рост, но сейчас это практически невозможно. В результате им приходится выбирать другую, зачастую более низкооплачиваемую работу или искать альтернативные возможности трудоустройства. Джулиан Чавес, один из попавших под сокращение, рассказал газете The Washington Post, что за последние два года его увольняли трижды: первый раз с работы продавцом цифровой рекламы на сайте web.com, а второй раз — с ZipRecruiter.

После того как были отменены противоэпидемические меры, рост технологического сектора замедлился, так как люди начали проводить намного меньше времени в сети. В связи с этим, компании пересмотрели свои стратегии в сторону строгой экономии. К этому стоит добавить, что регулярные увольнения происходят из-за давления со стороны инвесторов, требующих увеличить прибыль компании. Руководители компаний выбирают этот жестокий метод, чтобы убедить дельцов с Уолл-стрит в правильном выборе инвестиций.