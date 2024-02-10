По данным Reuters, несколько источников, предпочитающих остаться анонимными, сообщают о планах Cisco на сокращение тысяч сотрудников. Однако компания отказалась комментировать эту информацию.

Cisco, мировой лидер в области разработки и продажи сетевого оборудования, возможно, готовится сократить число своих сотрудников. Эта новость уже вызвала рост цены акций компании на 0,75 процента, достигнув отметки в 50,2 доллара.

реклама

Такое решение Cisco о сокращении штата сотрудников не удивляет, учитывая последние события в технологическом секторе. Когда крупные компании, такие как Amazon, Alphabet и Microsoft, объявили о масштабных увольнениях за последние недели, а Nokia и Ericsson уже провели большие сокращения в прошлом году.

Cisco недавно пересмотрела свои прогнозы по выручке и прибыли на текущий год, отметив значительное снижение спроса на свои продукты и услуги. Пандемия COVID-19 и санкции привели к трудностям в цепочке поставок и замедлению логистики после снятия ограничений и карантина.

На данный момент в Cisco, которая занимается разработкой и продажей электронного оборудования, сетевых устройств, аудио- и коммуникационных технологий и услуг, трудятся около 84 900 человек. Но точное количество сотрудников, которое будет сокращено, пока неизвестно.

Ожидается, что массовое сокращение может произойти раньше, чем предполагалось. В ближайшее время Cisco планирует опубликовать свой уточненный оперативный отчет.