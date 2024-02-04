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Apelsinoff
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
В Европе с каждым годом растет угроза со стороны инвазивных (биологический вид, распространение которого угрожает биологическому многообразию) крабов, которые массово колонизируют реки и моря.

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По оценкам Европейского Союза, чужеродные виды причиняют экономический ущерб в размере 12 миллиардов евро в год. Ученые по всей Европе активно ищут способы сократить популяцию этих крабов и защитить местные экосистемы от их вторжения.

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Одним из основных видов, представляющих опасность, являются китайские крабы (Eriocheir sinensis). Эти крабы имеют темно-коричневое тело, достигающее восьми сантиметров в длину, и клешни, размах которых сравним с обеденной тарелкой. Они входят в список ста худших чужеродных видов-захватчиков в мире и считаются практически неуничтожимыми. Китайские крабы питаются почти всем, могут выживать как на суше, так и в пресной или соленой воде, быстро размножаются, откладывая от 250 000 до миллиона яиц за один раз.

В настоящее время китайских крабов можно встретить в 18 из 27 государств-членов Европейского Союза, и их внесли в список инвазивных чужеродных видов, вызывающих обеспокоенность. Членистоногие оказывают негативное воздействие на водную пищевую цепочку, могут переносить раковую чуму и способствовать эрозии дамб и берегов.

По словам Йонаса Шёлинка, профессора водной экологии Антверпенского университета, первые китайские крабы были замечены в реке возле Бремена, Германия, более ста лет назад. Вероятно, они попали в Европу на кораблях из Азии. С тех пор их популяция стремительно возросла по всему континенту.

Ученые считают, что крабы прекрасно чувствуют себя в европейской среде по нескольким причинам. Во-первых, у них нет естественных врагов, и они успешно адаптируются к окружающей среде. Кроме того, потепление климата способствует их процветанию, так как более теплые воды создают лучшие условия для их жизни. Интересно, что ученые обнаружили гибридные формы крабов, которые являются результатом скрещивания китайских и японских видов.

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ЕС надеется, что скоординированные усилия европейских стран помогут собрать необходимые знания об этом инвазивном виде и его воздействии на окружающую среду. Что позволило бы разработать международную стратегию по контролю популяции китайских крабов и минимизации их негативного влияния на экосистемы региона.

#европа #крабы #биологическое многообразие #экология европы
Источник: irozhlas.cz
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