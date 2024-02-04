Около 370 000 россиян за последние два года прибыло в эту балканскую страну. К концу 2023 года россияне зарегистрировали около 9 тысяч новых предприятий в Сербии. По данным Агентства регистрации компаний Сербии, это число продолжит расти в этом году.

Первое время, новоприбывшие россияне открывали рестораны, бары и салоны красоты. Согласно опросу Центра европейской политики, некоторые из них были теневым бизнесом, созданным мигрантами для получения временного вида на жительство в Сербии. Но ситуация меняется, и к концу 2023 года они все чаще стали открывать детские сады, интернет-магазины, различные производства, компании по недвижимости и коворкинги в Белграде и Нови-Саде. Отмечается рост количества регистраций компаний в сфере информационных технологий, разработке программного обеспечения, юридическом и бизнес-консалтинге. Эти компании пользуются льготами, предоставляемыми властями Сербии.

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Мария, флорист из Москвы, основала в Белграде службу доставки цветов ciao.flowers после того, как не смогла найти в городе цветочный магазин, который бы удовлетворил ее требованиям. Она проверила спрос на эту услугу среди россиян, работающих в белградском офисе «Яндекса», и увидела высокий интерес, что и привело к запуску полноценного сервиса.

Некоторые предприниматели, такие как Дмитрий, основатель компании по аренде туристического и альпинистского снаряжения под названием Věterok, считают, что Сербия могла бы быть более гостеприимной для малого бизнеса. Они отмечают высокие затраты на ведение бизнеса для индивидуальных предпринимателей и необходимость привлекать нелегальных работников.

Рост числа российских предприятий в Сербии объясняется укреплением экономических связей между Россией и Сербией. В отличие от западных стран, Сербия не присоединяется к санкциям против России и поддерживает дружественные связи.

Несмотря на некоторую обеспокоенность со стороны западных стран, Сербия приветствует приток новых профессионалов. Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду, что российские специалисты в сфере информационных технологий помогут превратить Сербию в мощный технологический центр.

Местные жители имеют различные мнения по поводу новых предприятий, созданных российской диаспорой. Некоторые видят положительные изменения, такие как повышение уровня моды и новые стандарты обслуживания, в то время как другие отмечают, что российские предприниматели живут в своем собственном мире и не всегда полностью интегрируются.

Улучшение российско-сербских экономических связей проявляется в расширении поставок российских товаров в Сербию, включая шоколад, а также в увеличение потребления Сербией российского газа.

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В целом, российские специалисты и предприниматели продолжают находить в Сербии новые возможности и вкладывать свои ресурсы в развитие бизнеса, что способствует экономическим связям между двумя странами.