Согласно информации телеканала Н1, сербская авиакомпания Air Serbia планирует расширить свою сеть международных рейсов, включая рейсы из Белграда в Москву, Санкт-Петербург и Казань. В столицу России из Сербии будут летать 19 авиарейсов в неделю.

В марте 2022 года Air Serbia объявила о сокращении количества рейсов в Москву под давлением со стороны Евросоюза. Но теперь ситуация кардинально изменилась.

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Государственный авиаперевозчик Air Serbia решил расширить свою маршрутную сеть до 15 направлений. Изменения вступят в силу 31 марта. Эти данные были получены из международной системы бронирования (Global Distribution System - GDS).

Новые рейсы запланированы на маршрутах из Белграда в Бухарест, Париж, Барселону, Франкфурт, Салоники, Москву, Пальму-де-Майорку, Санкт-Петербург, Корфу, Милан, Венецию, Валенсию, Мадрид, Казань и Лиссабон.

Согласно новому расписанию, наибольшее количество рейсов будет осуществляться между Белградом и Москвой, 19 рейсов каждую неделю. На втором месте оказался Париж с 18 рейсами.

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Начиная с февраля 2022 года многие жители России и Украины начали эмигрировать в Сербию. По оценкам Европейской комиссии, за период с февраля 2022 года по июнь 2023 года в Сербию прибыло около 219 000 человек. Однако, в МВД Сербии заявили, что это число значительно больше и согласно данным учета, который был произведен в апреле 2023 года, составляет около 370 000 человек. Приблизительно 30 000 граждан России получили временное разрешение на проживание в Сербии.