Литва планирует начать производство боевых дронов, чтобы укрепить свою оборону. Представители парламента Литвы отмечают необходимость объединения ресурсов правительства и бизнеса для производства систем, способных поражать цели противника

Литве стоит немедленно начать производство боевых дронов, из-за слабости нашей оборонной промышленности, которая не обладает возможностью создавать тяжелую военную технику. Об этом заявил вице-спикер парламента Литвы, Паулюс Саударгас, в эфире изданию Žinių radijas.

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"Необходимо объединить ресурсы правительства и бизнеса для производства систем, способных поражать цели противника. Только так Литва сможет противостоять любым вызовам. Мы движемся в этом направлении, и многие понимают это. Однако, нам понадобятся еще большие усилия", - подчеркнул он.

Саударгас отметил, что Литва не обладает тяжелой промышленностью, но страна имеет возможность производить дроны, которые могут использоваться для поражения военных целей. "Мы не производим танки, гаубицы или самолеты, и в ближайшие годы это не планируется. Но мы можем успешно заниматься производством небольших дронов", - отметил он.

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Парламентарий также отметил, что события на Украине показали растущую значимость дронов в военных конфликтах и предстоящую автоматизацию военных операций с помощью роботов. По данным СМИ, в начале января парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне обсуждал вопросы развития беспилотных систем в Литве. Заместитель министра обороны, Жильвинас Томкус, заявил, что ежегодно планируется выделять 30 млн. евро на развитие беспилотных систем.