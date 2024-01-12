реклама
Латвийская муниципальная компания Rīgas meži из Риги, передаст 12 принадлежавших ей легковых автомобилей Lada 4x4 pickup, в качестве пожертвования в знак поддержки Украины
реклама
Автомобили «Нива» отправятся в ближайшее время на Украину из населенного пункта Яунмарупе расположенного в центральной части Латвии. Для организации отправки сотрудники Rīgas meži сотрудничают с благотворительным обществом Agendum, которое обеспечит доставку машин получателю с помощью «Twitter-конвой». Пожертвование автомобилей Украине станет самым значительным в истории деятельности общества Agendum.
Учитывая, что эти машины практически не используются в хозяйственной деятельности Rīgas meži, решение о передаче автомобилей Украине было одобрено Рижской думой. Общая балансовая стоимость автомобилей составляет €12888,53.