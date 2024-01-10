Министерство юстиции Финляндии проводит расследование после дерзкого нападения хакеров. Веб-сайт Oikeus.fi является важным ресурсом, предоставляющим юридическую информацию

Онлайн-сервис Министерства юстиции Финляндии, Oikeus.fi, пострадал от мощной DDoS-атаки, была нарушена его беспрерывная работа. Пользователи отмечают перебои в доступе к учетным записям и замедление работы, что вызывает определенные неудобства для пользования сервисом.

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Министерство юстиции официально подтвердило информацию о проведении атаки типа "отказ в обслуживании" и сообщило, что ведет расследование ситуации совместно совместно с экспертами. Oikeus.fi является важным онлайн-ресурсом, предоставляющим юридическую информацию и содержащим ссылки на веб-сайты судов, прокуратуры, службы судебных приставов и Управления уголовных наказаний.

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DDoS-атака была направлена на перегрузку серверов и создание искусственного повышенного трафика, что привело к сбоям в работе веб-сайта. Специалисты сейчас работают над восстановлением нормальной функциональности сервиса и принятием мер для предотвращения подобных атак в будущем. Несмотря на сложности, Министерство юстиции обязуется обеспечить непрерывность доступа к важной юридической информации и содействовать эффективной работе правоохранительных органов.