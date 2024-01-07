Многочисленные взрывы произошли вблизи города Людвигсфельде под Берлином. Несколько грузовиков загорелись после серии мощных взрывов, в том числе цистерны с опасными веществами.

Около 4:40 утра в субботу, в регионе Бранденбург в немецком городе Людвигсфельде под Берлином произошла серия мощных взрывов, которые привели к загоранию нескольких грузовиков. Это произошло в регионе Бранденбург на востоке Германии, всего в нескольких километрах от столицы. Пожарные расчеты из близлежащих населенных пунктов были вызваны на место происшествия и приняли участие в тушении пожара, к которому привели взрывы.

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В борьбе с огнем были задействованы около 100 пожарных. В результате пожара два контейнера и пять грузовиков с прицепами, перевозивших опасные вещества, полностью сгорели. Изначально не было известно, какие именно опасные материалы находились внутри грузовиков.

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После расследования, один из представителей пожарной службы сообщил, что цистерны были заполнены сжиженным газом. Причина взрыва до сих пор остается неизвестной. Службы безопасности отслеживают ситуациею с помощью специализированного дрона. Местное население окрестных районов предупредили о возможном задымлении.