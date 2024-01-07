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Около 4:40 утра в субботу, в регионе Бранденбург в немецком городе Людвигсфельде под Берлином произошла серия мощных взрывов, которые привели к загоранию нескольких грузовиков. Это произошло в регионе Бранденбург на востоке Германии, всего в нескольких километрах от столицы. Пожарные расчеты из близлежащих населенных пунктов были вызваны на место происшествия и приняли участие в тушении пожара, к которому привели взрывы.
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В борьбе с огнем были задействованы около 100 пожарных. В результате пожара два контейнера и пять грузовиков с прицепами, перевозивших опасные вещества, полностью сгорели. Изначально не было известно, какие именно опасные материалы находились внутри грузовиков.
После расследования, один из представителей пожарной службы сообщил, что цистерны были заполнены сжиженным газом. Причина взрыва до сих пор остается неизвестной. Службы безопасности отслеживают ситуациею с помощью специализированного дрона. Местное население окрестных районов предупредили о возможном задымлении.