Туристы из Польши арестованы в Греции. Они фотографировали и запускали дрон возле военной базы

Пара туристов из Польши была задержана в Греции по обвинению в шпионаже, сообщают греческие СМИ. Инцидент произошел на острове Саламис в заливе Сароникос, недалеко от Афин. Местные жители заметили подозрительных людей и немедленно уведомили об этом полицию.

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Оказалось, что двое туристов из Польши фотографировали и запускали дрон возле военной базы. Спецслужбы серьезно отнеслись к этому случаю и немедленно начали расследование, чтобы выяснить возможную причастность задержанных к шпионажу. Дело, которое возбудили против поляков, связано с нарушением мер безопасности на охраняемых территориях.

В процессе расследования спецслужбы изъяли у поляков дрон, профессиональную камеру и мобильные телефоны. Власти направили изъятое в отдел экспертизы для проведения проверки.

По информации ERT, задержанные не оказывали сопротивления и заявили полиции, что не знали о запрете своих действий. Они утверждали, что просто были обычными туристами и пытались убедить греческие спецслужбы в этом.

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Этот случай не первый подобного рода. В 2020 году на острове Родос были задержаны иностранцы, у которых обнаружили более 2,5 тысячи фотографий греческих военных объектов. Они были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Турции.