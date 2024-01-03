Наймите белого человека, и мы срежем вам зарплату или уволим. Об этом говорилось вслух на собраниях IBM





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Недавно стало известно об утечке данных из технологического гиганта IBM, которая вызвала немало споров и критики. Похоже, что сотрудники IBM были вынуждены предоставлять преимущества представителям определенных меньшинств, в ущерб белым и азиатам, в рамках политики "разнообразия, равенства и инклюзивности". Те же, кто не соблюдал эти правила, сталкивались с угрозами сокращения заработной платы или даже увольнения.

Отмечено, что согласно утечке записей онлайн-встреч сотрудников IBM, на которых индийско-американский генеральный директор технологического гиганта IBM Арвинд Кришна признает, что он угрожал уволить руководителей подразделений и лишить их премии, если они не будут проводить дискриминацию при приеме на работу в пользу чернокожих или латиноамериканцев. Из-за правил разнообразия, равенства и инклюзивности в компании не было никакого интереса к белым и азиатам.

В другой части той же просочившейся записи встречи был показан отрывок, в котором Пэйл Кормье из Red Hat, входящей в состав IBM, признает, что сотрудники, выступавшие против инициатив «разнообразия, равенства и инклюзивности», уже были уволены.

Такер Карлсон, известный журналист и комментатор, отметил, что значимые американские компании, в том числе IBM, серьезно изменили свой подход к найму и карьерному росту своих сотрудников. Теперь трудолюбие и высокая квалификация уже не являются главными факторами при принятии решений о найме или повышении по службе. Вместо этого приоритет отдается представителям определенных рас и меньшинств. В результате белые и азиаты оказываются в невыгодном положении и лишены равных возможностей. Такое использование правил "разнообразия, равенства и инклюзивности" уже вызывает тревогу и поднимает вопросы о справедливости и честности в современном обществе.

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Раньше новым иммигрантам в США говорили, что для достижения успеха им нужно много и усердно работать. Сейчас же всем новым иммигрантам говорят, что источником их проблем являются белые люди, так как они источник мирового зла. Последствия такого подхода вызывают серьезные опасения о будущем страны и индустрии в целом.