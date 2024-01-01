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Apelsinoff
После тщательных поисков польская армия признала, что загадочная русская ракета так и не найдена
Польская армия провела массовые поиски якобы российской ракеты, пролетевшей над Польшей, однако ничего не было найдено.

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В субботу, 30 декабря, большое количество солдат Сил территориальной обороны республики Польша осмотрели местность в районе Люблина в поисках, как они утверждают, российской ракеты, которая была замечена над территорией Польши 29 декабря. Военные были разочарованы результатами поисков, никаких следов или обломков ракеты не было найдено

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В пятницу, 29 декабря, утром, Войско Польское официально подтвердило нарушение воздушного пространства Польши российской крылатой ракетой вблизи границы с Украиной в Люблинском воеводстве. В качестве ответных мер, армия приступила к наземным поискам элементов ракеты, с привлечением местного населения. Сотни жителей помогали военным в поисках, которые завершились отрицательным результатом - ничего подтверждающего пролет ракеты обнаружено не было. Военные мероприятия прекращены, и дальнейшие инспекционные мероприятия не планируются.

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Представители польской армии сообщили, что ракета находилась над восточной окраиной Польши в течение примерно трех минут, после чего покинула польское воздушное пространство. Российская дипломатия получила ноту из Польши о появлении ракеты, однако Россия отреагировала, заявив, что Польша не представила никаких доказательств нарушения границы.

#ракета #польша и россия #нарушение границы
Источник: fakt.pl
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