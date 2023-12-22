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Литва может ограничить выступления российских артистов из-за угрозы национальной безопасности
Литва рассматривает возможность ограничения выступлений российских артистов из-за потенциальной угрозы национальной безопасности. Парламентский комитет по культуре предложил правительству создать специальную комиссию, которая будет оценивать возможную угрозу со стороны конкретных российских и белорусских артистов.

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Правительству Литвы предложили создать специальную комиссию для оценки российских артистов. Парламентский комитет по культуре решил обратиться в правительство Литвы с предложением создать межведомственную комиссию, которая будет оценивать возможную угрозу национальной безопасности со стороны конкретного российского или белорусского артиста.  

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Комиссия будет решать, может ли артист выступать в Литве, и депутаты Сейма планируют подготовить поправки к закону, чтобы ужесточить ответственность организаторов мероприятий. Член комиссии, Витаутас Кярнагис, заявил, что комиссия обратилась к правительству с просьбой создать соответствующее подразделение, которое сможет давать заключение о возможной угрозе национальной безопасности со стороны российских артистов. Он также отметил, что организаторы мероприятий сейчас не знают, к кому обратиться, чтобы получить такое заключение.  

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Помимо этого, закон также предполагает запрет на выступления исполнителей, которые выступали в Крыму и на других спорных территориях. Согласно закону артисту будет запрещено выступать в Литве на протяжении 20 лет. Такие меры предпринимают для обеспечения национальной безопасности Литвы. Однако, некоторые критики считают, что это может ограничить свободу самовыражения в искусстве, а также привести к дискриминации артистов на основе их национальности или политических взглядов.  

#литва #искусство #культура #российские артисты
Источник: novayagazeta.ee
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