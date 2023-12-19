Масштабная кибератака со стороны Израиля и США на Иран, привела к нарушению работы на 60% заправочных станций по всей стране.





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Иран заявил, что столкнулся с масштабной кибератакой со стороны Израиля и США, которая привела к нарушению работы на 60 процентах заправочных станций по всей стране.

Министр нефти Джавад Оуджи в интервью государственному телевидению сообщил, что большое количество заправочных станций подверглось кибератаке, в результате чего была остановлена выдача топлива. Он обвинил в нападении Израиль и США, считая, что эти государства стремятся создать внутренние проблемы и дестабилизировать обстановку в Иране. Ранее, заместитель министра нефти Джалил Салари отметил, что возникли проблемы с использованием карт, которые иранцы используют для покупки субсидированного бензина. Иран является крупным производителем нефти и имеет одну из самых низких цен на бензин в мире. Карты позволяют иранцам покупать до 60 литров топлива по субсидированной ставке 15 000 риалов (примерно 3 цента США) за литр.

В результате сбоя в системе заправочные станции перешли на ручной режим работы, отключив онлайн-систему. Возле АЗС в Тегеране возникли очереди из машин, а некоторые были полностью закрыты. Президент Ирана Ибрагим Раиси призвал провести расследование и принять немедленные меры для разрешения кризиса. Власти сформировали "кризисный комитет", а заместитель министра нефти выразил надежду на исправление системы в течение нескольких часов.

Это не первый случай подобного сбоя в Иране. В октябре 2021 года страна пережила недельную кибератаку, которую официальные лица также связывали с внешними силами. Топливные карты были введены в Иране в 2007 году для реформирования системы субсидий и борьбы с контрабандой. Экономика Ирана страдает от внешнего давления и имеет некоторые проблемы с управлением. В 2018 году США вышли из ядерного соглашения и вновь ввели санкции против Ирана, но в последние годы санкции были временно сняты.

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Правительство Ирана обвиняет Израиль в проведении диверсий и убийствах, направленных против ядерной программы страны. США и Израиль, в свою очередь, обвиняют Иран в организации атак на свои союзные силы и корабли в регионе.