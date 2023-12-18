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Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
Эстония приобретет общей сложности 36 таких установок, что обойдется стране примерно в 120 миллионов евро. Норвегия, Финляндия и Польша уже приобрели K9 "Гром"

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В Эстонию из Южной Кореи прибыли шесть самоходных артиллерийских установок K9 "Гром". Эта поставка является частью программы Эстонии по укреплению своей обороноспособности. К9 "Гром" - это современная артиллерийская система, разработанная южнокорейской компанией Hanwha Defense. Она обладает высокой огневой мощью и мобильностью, что делает ее эффективным оружием для ведения боевых действий в современных условиях.

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Первая партия K9 "Гром" была доставлена в Эстонию в 2020 году, а последняя поставка ожидается в 2026 году. В общей сложности Эстония приобретет 36 таких установок, что обойдется стране примерно в 120 миллионов евро.

 

Норвегия, Финляндия и Польша уже приобрели K9 "Гром", что свидетельствует о востребованности и эффективности этой артиллерийской системы.

 

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Эстония стремится укрепить свою оборону и повысить свою боеготовность в ответ на текущие геополитические вызовы. Приобретение K9 "Гром" является одним из шагов, которые Эстония предпринимает для достижения этой цели.

#военная техника #эстония #артилерия #самоходная артиллерия #самоходная гаубица
Источник: novayagazeta.ee
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