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В Германии запущена госпрограмма "Стратегия против одиночества"
Долгое время одиночество было темой, о которой не принято говорить в Германии. Однако правительство решило изменить эту ситуацию и разработало стратегию для изменения ситуации.

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Миллионы немцев ощущают глубокое одиночество, и федеральное правительство Германии решило не оставаться в стороне и принять меры для изменения этой ситуации. В декабре была представлена "Стратегия против одиночества", которая стала первым шагом в борьбе с этой проблемой.

 

Ощущение одиночества может пронизывать человека как дома, так и на работе. Отсутствие близких людей, теплых эмоциональных связей и возможности поделиться проблемами создает ощущение тоски и пустоты. По статистике, каждый четвертый немец моложе 70 лет ощущает себя крайне одиноким. И это число только растет. Отсутствие социальных связей может приводить к серьезным заболеваниям, это может быть депрессия, психозы или проблемы с сердцем. К сожалению, в течение долгого времени одиночество было темой, о которой не принято говорить.

 

Однако федеральное правительство Германии решило изменить эту ситуацию, и "Стратегия против одиночества" стала первым шагом в этом направлении. Документ включает в себя не только анализ и мониторинг ситуации, но и предлагает ряд проектов, которые уже успешно реализуются. Один из таких проектов - строительство жилых комплексов, где люди разных поколений могут жить под одной крышей. Такая модель жилья создает условия для ежедневного общения, сохраняя при этом личную независимость. В таких домах люди могут проводить время в общении друг с другом, обедать вместе или просто болтать на общей кухне. Разнообразие жизненного опыта и интересов людей, проживающих в таких комплексах, помогает избежать одиночества.

 

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Частью стратегии являются мероприятия, проводимые на местном и федеральном уровнях. Одним из таких мероприятий является акция "Поем вместе". Организаторы акции считают, что особенно в темное и холодное время года важно проявлять сплоченность и внимание друг к другу, и хоровое пение является идеальным способом создать единство и сблизить сердца людей. Акция началась 10 декабря в 18 часов и проходила в городах и деревнях по всей стране. Участники акции вместе исполняли шесть песен, выбранных организаторами, на центральных площадях, рождественских базарах, перед ратушами, на спортивных площадках и в других общественных местах.

#германия #одиночество #проблемы в германии #программы против одиночества в германии
Источник: dw.com
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