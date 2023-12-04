В стране самый высокий уровень перестрелок и взрывов в Скандинавии.

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В течение многих лет Швеция страдает от высокого уровня насилия со стороны банд, но за последние два года оно стало безжалостным. За первые десять месяцев года в Швеции произошло 324 перестрелки, 48 из них со смертельным исходом. Уровень преступности с применением огнестрельного оружия в несколько раз выше, чем в соседних странах. Банды стали нападать на дома конкурентов с применением ручных гранат и динамита. В этом году прозвучало 139 взрывов. Правительство лихорадочно ужесточает законы и увеличивает бюджет на правоохранительную деятельность.

В целом Швеция остается относительно безопасной страной, а районы, где разворачиваются конфликты, вряд ли похожи на криминальные трущобы. Скарпнак, пригород к югу от Стокгольма, представляет собой аккуратный район малоэтажных квартир и садов. Но даже в этом районе произошло три взрыва. Одним из которых был взорван подъезд многоквартирного дома. Банды часто используют взрывы как предупреждение.

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Не так давно, в лесу, был найден 13-летний мальчик, его застрелили в голову. Он был из одного из самых богатых и безопасных районов округа. Прокуроры не разглашают подробностей, но утверждают, что убийство было связано с бандой. Поскольку минимальный возраст уголовной ответственности начинается с 15 лет, банды вербуют молодых подростков в качестве наркокурьеров, а иногда и убийц.

Полиция сообщает, что часть вербовки происходит через различные чаты. Дети школьного возраста подписываются на аккаунты, где публикуются списки заданий и цены. Обычно они доставляют наркотики. Очень редко им могут вручить пистолет и описание цели. Хотя без подготовки они, скорее всего, промахнутся.

В политическом отношении волна преступности трудна для правительства.

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Правительство ужесточило уголовные приговоры, хотя многие из них все еще мягче, чем в других странах Северной Европы.

Может показаться, что это вряд ли принесет плоды в ближайшее время. Но сокращение бандитского насилия с помощью правоохранительных органов всегда было непростой задачей.

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Как хорошо известно полиции, успехи в войне с наркотиками обычно временны. В 2020 году голландская и французская полиция взломала зашифрованную сеть Encrochat, которую наркосети использовали для связи. Шведские прокуроры использовали эти доказательства, чтобы отправить в тюрьму десятки представителей доминирующих на тот момент банд, таких как Bandidos и Satudarah.