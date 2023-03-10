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Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей

В статье подробно рассмотрены двухпроцессорные материнские платы JGINYUE X79-D8 и JINGSHA X79 S8 на LGA2011. Особенности работы PCI-E шины, моделей памяти и взаимодействие процессоров.
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Ситуация на рынке комплектующих не радует, в связи с известными событиями в мире, взор так и клонит в сторону Востока…

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Что же имеется в открытом доступе, во всеобще известном Китайском интернет-магазине? Серверные процессоры по совершенно смешным ценам в районе тысячи за штуку? Так же серверная оперативная память и даже с коррекцией ошибок так же в районе тысячи за планку? При таких низких ценах само собой напрашивается собрать нечто монструозное…

Итак, имея не большой бюджет, мы можем собрать очень мощную систему на двух серверных процессорах с морем оперативной памяти, а почему бы и нет, если это практически даром!

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Из предисловия, перед написанием обзора хочу сказать, что сижу на 2011 сокете с далекого 2012 года, скачало официальные версии ASUS, Гига, а потом когда появились платы в Китае, прошел и их несколько, к слову это вторая моя проба двухпроцессорности на 2011, в дальнейшем буду сравнивать с ней. Почему не 2011-3 спросите Вы, отвечаю – цена на DDR4 в два раза дороже, а разница от 1866 до 2133 совсем небольшая и главное у меня то уже 10 лет что-то крутиться от 2011 и памяти полно и процы в наличии… Да нужно переходить на 2011-3 спору нет, но пока это почти в два раза дороже при не большой разнице в производительности, то есть получается, что два моих 2011 в любом случае лучше, чем один 2011-3 по той же цене…

Итак, к рассмотрению материнская плата JGINYUE X79-D8 и ее конкурентка JINGSHA X79 S8:

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JGINYUE X79-D8

JINGSHA X79 S8

Сухие цифры характеристик Вы можете сами посмотреть на страничках производителей, они не интересны…

Вот что выяснилось сразу – первая плата имеет, к сожалению, только 2 реальных канала на процессор (4 общих), когда вторая 4 честных + NUMA – полноценное взаимодействия с памятью соседнего процессора (8 каналов). Собственно если посмотреть внимательно на плату – это было предсказуемо сразу по расположению разъемов памяти… Берем на заметку в будущем.

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Следующая неожиданность, что у JGINYUE X79-D8 невозможно изменить параметр DDR Speed в BIOS, он всегда AUTO. У второй же платы тоже свой прикол – если заполнены все слоты (а они должны быть все заполнены если Вы хотите 8 каналку), то частоту более 1600, даже если память реальная 1866, Вы не поставите, плата просто не стартует… Имейте в виду, при этом при установке 1333 – она легко превращается в 1600. Тайминги к слову регулировать со штатной прошивкой невозможно на обеих платах.

Дальше переходим к линиям PCI-E, тут много сюрпризов. Мы видим по два «больших» PCI-E слота.

Плата JGINYUE X79-D8 – тут все честно оба имею 16х с поддержкой бифуркации (bifurcation) в BIOS вплоть до 4х4х4х4х.

У JINGSHA X79 S8 все очень интересно – разобрался с этим только спустя год.

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Если в первом от процессора слоте находиться видеокарта (любое другое устройство) все ок – скорость 16х, но при этом нижний слот неактивен – вообще!

Чтобы его включить идем в раздел Bifurcation и выставляем второй параметр (после 4х4х) с 16х на 8х8х, тогда мы имеем в первом «большом» слоте 8х PCI-E 3.0 и 8х во втором. Только так!

Если выставить для эксперимента 4х4х4х4х будет и в первом и во втором 4х, вот такой вот алгоритм… Имеет это ввиду! Второй слот нам очень будет в последующем интересен.

Идем дальше порты для подключения NVMe накопителей, как видим на JGINYUE X79-D8 их два и они оба полноценные PCI-E 3.0, а вот верхний разъем PCI-E к сожалению только 2.0, накопитель туда уже не поставишь.

У JINGSHA X79 S8 все предсказуемо – один NVMe c поддержкой накопителей до PCI-E 3.0 версии, маленькие PCI-E 1х честно даже не проверял – не интересны… Сделали бы их хотя бы PCE-E 4x, а так…разницы нет.

Спускаемся ниже:

Тут интересно, что у JGINYUE X79-D8 – полноценные 3 разъема для подключения внешних USB 2.0, у JINGSHA X79 S8 только один.

S-ATA слоты внимания не заслуживают, все стандартно: 4 версии 2 и 2 версии 3.

Что еще следует сказать, даже сразу не заметил, считал что у всех плат уже давно сеть гигабитная, ан нет у JGINYUE X79-D8 обе две и всего 100Mb, такие дела… Ставим в верхний слот PCE-E 4.0 нормальную сетевуху.

По поводу вот такого чудесного переходника:

С JINGSHA X79 S8 все просто – PCI-E слоты недоразвитые и использовать их более одного практически не возможно, так как бифуркация работает не верно и даже при режиме 8х на видеокарту и 8х на второй слот можно будет использовать только один накопитель.

Но и с JGINYUE X79-D8 тоже ждал сюрприз. Во первых выяснилось, чтобы работали все 4 накопителя нужно использовать только ближайший слот PCE-E 16х от процессора, во втором работает только 3 накопителя, четвертого как бы нет, считает система. Но и это еще не все. Если два накопителя соединяем в софтовый RAID получает четный прирост производительности в два раза, а вот если 3 или 4, то скорость поднимается уже не более чем на 5800, хотя на двух она была вплоть до 7000. Прирост только в скорости записи, если было 2400 на двух, то 3600 на трех и 4800 на четырех… Такая вот занятная математика – больше 7 Gb/s почему-то шина выдать не может… Пока не разобрался почему, может дело в переходнике, хотя если делаешь на его базу два RAID массива то оба работают со скоростью до 7000 одновременно… Может быть позже добавлю…

2 накопителя SoftRAID

3 накопителя Soft RAID

Накопителя используются вот такие Hikvision M.2 E3000 256ГБ (HS-SSD-E3000/256G)

  • Тип памяти: TLC 3D NAND 
    •    
  • Интерфейс подключения: PCI Express 3.0 x4
    •    
  • Максимальная скорость чтения, в Мб/с: 3230
    •    
  • Максимальная скорость записи, в Мб/с: 1240
    •    
  • Ну и конечно скрины работы AIDA c оперативной памятью:
    •    
  • JGINYUE X79-D8
    •   8 модулей 1866MHz
     6 модулей 1866MHz (2 слота пустые) 8 модулей 2х1866+2х1333-2х1866+2х1333К сожалению не могу найти замеры JINGSHA X79 S8, плату уже отдал и скрины уже не могу сделать, но на память там было куда интересней порядка 88000Mb/s скорость чтения при установки 8 планок на частоте 1600 (максимум что может взять эта плата)
    Еще немного скринов и фоток из Домашней папки:
    2 процессора E5-2680v2 (видимо WinRAR не умеет работать с двухпроцессорными платами, замеры с одним аналогичны)

    2х CPU

BIOS JGINYUE X79-D8

В итоге, я счастливый обладатель такого вот монстра всего за каких-то 15000 рублей (на момент написания процессор E5-2680V2 уже 1300-1400 рублей, память 16Gb 1866MHz - 1000 рублей платы 8000 и 10000 за штуку. Согласен что уже давно пара переходить на LGA2011-3, но пока при этой конфигурации думаю еще пару лет пожить можно будет легко!

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Теги

jginyue x79-d8 jingsha x79 s8 двухпроцессорные lga 2011
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