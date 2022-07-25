Студия Landfall анонсировала выход игры TABS на смартфонах.

Студия Landfall совместно с издателем компьютерных игр XD заявили, что выпустят игру TABS на смартфонах на базе операционных систем iOS и Android. На данный момент дату релиза представители компаний не называют, однако пользователи установившие игру на смартфоны сразу получат доступ к уникальным классам «болванчиков», которых будет более 100 видов.

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Релиз игры на платформах Xbox One и PC состоялся еще в 2021 году, однако у многих был ранний доступ к игре за два года до релиза. Также стоит сказать, что разработчики должны выпустить игру на такой платформе как Nintendo Switch до конца лета этого года, однако точная дата релиза на этой платформе неизвестна.





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Напомним, что суть игры Totally Accurate Battle Simulator заключается в управлении армией так называемых «болванчиков», игроку предстоит сражаться в мире с весьма необычной физикой. Благодаря чему сражения получились крайне нелепыми. Но игрокам понравилась такая задумка, а на сервисе steam игра получила и вовсе 97% положительных рекомендаций. Также стоит отметить, что ига уже превысила 4,5 миллиона продаж.