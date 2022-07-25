Не так давно компания Apple одобрила размещение внешних ссылок в приложениях для чтения, посредствам которым клиенты приложений смогли бы оплатить услуги или подписки. Здесь стоит подчеркнуть, что Apple трактует название «приложения для чтения» как те, которые в качестве своей базовой функции предоставляют такой контент как: книги, аудиоматериалы, видео, газеты и музыку. Благодаря этому нововведению стриминговый сервис Netflix полностью отказался от оформления подписки через App Store.
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Компания Apple неохотно приняла такое решение, оно стало результатом расследования и воздействия на компанию антимонопольных органов разных стран, в том числе Европейского Союза. До этого у компаний предоставляющих вышеупомянутые услуги и контент на устройствах iPhone и iPad не было выбора. Им приходилось уплачивать Apple комиссию в размере 30% за оформленные подписки через App Store.
В данный момент при попытке оформить подписку на Netflix через приложение, скаченное с App Store, всплывает предупреждение о том, что пользователь переходит на внешний сайт, а за ним идет следующее предупреждение:
После ознакомления с уведомлением, пользователь попадает на официальный сайт Netflix, где может продолжить оформление.
Напомним, недавно компания Google под давлением антимонопольных органов ЕС приняла аналогичное решение и позволила разработчикам приложений выбирать платежные сервисы для оплаты тех или иных услуг.