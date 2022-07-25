Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Antoxa400 За пост начислено вознаграждение
Netflix запускает оплату подписки для пользователей iOS в обход App Store
Компания Netflix перевела оформление подписок на свой сервис в обход App Store, эта стало возможным благодаря новому решению компании Apple.
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
RTX 3070 за 50 тр с началом в Регарде
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

Не так давно компания Apple одобрила размещение внешних ссылок в приложениях для чтения, посредствам которым клиенты приложений смогли бы оплатить услуги или подписки. Здесь стоит подчеркнуть, что Apple трактует название «приложения для чтения» как те, которые в качестве своей базовой функции предоставляют такой контент как: книги, аудиоматериалы, видео, газеты и музыку. Благодаря этому нововведению стриминговый сервис Netflix полностью отказался от оформления подписки через App Store.

реклама

Компания Apple неохотно приняла такое решение, оно стало результатом расследования и воздействия на компанию антимонопольных органов разных стран, в том числе Европейского Союза. До этого у компаний предоставляющих вышеупомянутые услуги и контент на устройствах iPhone и iPad не было выбора. Им приходилось уплачивать Apple комиссию в размере 30% за оформленные подписки через App Store.  

В данный момент при попытке оформить подписку на Netflix через приложение, скаченное с App Store, всплывает предупреждение о том, что пользователь переходит на внешний сайт, а за ним идет следующее предупреждение:

После ознакомления с уведомлением, пользователь попадает на официальный сайт Netflix, где может продолжить оформление.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3060 Gigabyte Gaming за 40 с началом
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, недавно компания Google под давлением антимонопольных органов ЕС приняла аналогичное решение и позволила разработчикам приложений выбирать платежные сервисы для оплаты тех или иных услуг.   

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #ios #netflix #app store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple привезла в Россию новую партию смартфонов iPhone, но не для продажи, а для замен по гарантии
Прототип Apple-1 Стива Джобса выставили на аукцион
Прибыль Netflix упала – во втором квартале компания потеряла почти 1 миллион подписчиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будут давать за 1 доллар к концу 2022г – в правительстве РФ ожидают снижение курса до 80р
87
GeForce RTX 3080 не справилась с Saints Row в 4K@60fps – требуется более мощная GeForce RTX 4090
14
NVIDIA ощутимо снизила цены на видеокарты – GeForce RTX 3080 Ti можно купить в Newegg за 52 000р
41
Геймер получил от Amazon коробку с песком вместо видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
18
Выбираем оптимальную видеокарту для Far Cry 6 и Forza Horizon 5 – 5 игровых GPU для 4К, 2К и 1080р
21
В РФ разблокировали Tor Browser
22
Робот сломал 7-летнему шахматисту палец за преждевременный ход
34
В GTA Online пришла невыносимая жара, экономический кризис и рост цен на бензин
4
Компания MitchCraft представила "сверхширокий" крошечный домик на колесах за $171 000
+
Новый жест в Google Фото упрощает поиск снимков экрана
2
Дефицит газа в Германии не помешает Carl Zeiss выпускать оптику для литографического оборудования
23
Microsoft начала напрямую продавать лицензии для Windows 11
17
В оверклокерском ПК за 360 000 рублей взорвался блок питания – что удалось спасти в мастерской DG
26
Глава ASML призвал не перегибать с введением санкций против Китая
6
Британцы похвастались дроном, который невозможно "угнать"
10
Как тебе такое, Илон Маск? Twitter завершил второй квартал с многомиллионными убытками
4
Core i7-13700K в паре с памятью DDR5 ощутимо оторвался от AMD Ryzen 9 5950X в тесте Geekbench 5
17
Бразилец заказал в магазине Amazon видеокарту GeForce RTX 3090 Ti и получил песок
5
Northrop Grumman и Boom Supersonic разрабатывают сверхзвуковой военно-транспортный самолет
2
Бразилец судится с Amazon после получения песка вместо 3090 Ti и он не единственный
9

Популярные статьи

Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced
63
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
50
MetaMask - добавляем любую сеть в 1 клик. О том как работает метамаск и другие кошельки
21
Собираем недорогой компьютер для захватывающей игры Stray про бродячего кота
+

Сейчас обсуждают

dempsey
00:59
Жили-жили с 2001 по 2014 при курсе $ по 30 и евро по 40 и не знали, что жили неправильно.. Вот оно чё Михалыч(с)
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Du-U-Nu Da-Wae
00:55
"Вот такая табличка, найденная мною в детстве на просторах интернета," В игре не пробовал нажать помощь ?
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
neSaint
00:54
1660 слишком массовая карта и будет ей еще года 2-3, поэтому разработчики хоть и бесятся что надо 2 вида освещения делать но сужать игровую базу себе дороже, еще не забываем что RTX cлаб в приставках...
RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
Du-U-Nu Da-Wae
00:53
Топовая игра, до сих пор нету прямых аналогов
Zanzarah: The Hidden Portal - проходняк из детства или незамеченный шедевр
Dzhereli
00:51
Да и угон велика за 5 секунд.
Авторы инди-хоррора Refund Me If You Can предложили пройти их игру менее чем за два часа — в таком случае они вернут деньги
Kutuz
00:51
Ничего, всё будет, будут и тяночки, и игры будут, будем носить батистовые портянки и крем "Марго" кушать!
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
Death_Arrow
00:39
"Начну с того" А может, пора наконец закончить?
Открытое тестирование Diablo IV не начнется в ближайшее время
BoBaH-4eKucT
00:36
Вот удивили. У меня тоже было дело, БП cooler master жахнул под столом как петарда Корсар. Благо у блока отличная защита была и ничего он с собой не прихватил. Никто не застрахован от таких случаев, ч...
ASRock выпустит игровые мониторы с технологией AMD FreeSync Premium и частотой 165 Гц
Андрей Смарыгин
00:21
Это что очередной бред чтоб мамкиных майнеров распугивать))) Надо вот писать норм истории ,купил rx 584 по 5к ,отмайнил год и продал по 22 ,итого х10 в плюс , набрал РХ 588 отмайнил год , сейчас прода...
Невезучий майнер потратил миллион рублей на оборудование, а заработал всего 90 тыс. рублей
daimos
00:16
https://youtu.be/KBsd6wmQkc4
Центробанк РФ проигрывает битву с укрепляющимся рублем, ставку снизили до 8% годовых
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем