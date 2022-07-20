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Google разрешит разработчикам использовать сторонние платёжные системы
В связи с вступлением нового законодательства ЕС, компания Google вынуждена разрешить разработчикам использовать сторонние платежные системы для реализации своих продуктов в Google Play.
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Компания Google в связи с изменением технических правил ЕС анонсировала снижение комиссий для разработчиков приложений в своем магазине Google Play с 15 до 12%. Новые тарифы будут применяться только на территории ЕС, а также разработчики смогут выбрать сторонние платежные системы для реализации своих продуктов. Правила будут действовать как для создателей приложений, так и для создателей мобильных игр. 

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Об этих изменениях пишет информационное агентство reuters, также в сообщение идет речь о том, что новые правилами на территории ЕС уже подкреплены соответствующим законом. Для компаний дается время для адаптации, а закон вступит в силу с началом 2023 года. Также в так называемом законе «DMA» идет речь о том, что компании гиганты в обязательном порядке должны предоставить выбор разработчикам в плане выбора платежные системы для продажи своих продуктов. В случае если компании будут замечены в несоблюдении данного закона, «компанию-нарушитель» могут оштрафовать на сумму до 10% от их суммарного дохода за год.

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Напомним, ранее компания Google уже была оштрафована на сумму более 8 миллиардов евро. Такое решение вынесли антимонопольные органы ЕС, обвинив компанию в так называемой антиконкурентной практике.  

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