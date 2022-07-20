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BioWare заверила, что уход творческого директора не скажется на Star Wars: The Old Republic
В связи с уходом с должности творческого директора Star Wars: The Old Republic, компания BioWare сделала заявление на своем официальном сайте.
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Компания BioWare решила уведомить на своем официальном сайте фанатов игры Star Wars: The Old Republic о том, что работы над проектом продолжаются согласно намеченному графику. И напомнили, что проект в целом уже отметил свой десятилетний юбилей. А в феврале этого года компания выпустила дополнение под названием Legacy of the Sith. Также на седьмое августа этого года намечен релиз дополнения под названием Game Update 7.1. Дополнение будет включать новые каждодневные миссии на локациях планеты Манаан и одну новую миссию для восьми игроков.

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Данное сообщение связано с уходом из проекта творческого директора Чарльза Бойда. Чарльз уделил работе в компании около шестнадцати лет своей жизни и отдал много сил и труда проекту Star Wars: The Old Republic, а также сыграл существенную роль в популярности проекта. На этом фоне компания решила заверить, что работы над проектом продолжаются.

В свою очередь директор компании BioWare, пожелал Чарльзу Бойду всего наилучшего и добавил, что проект находится в хороших руках слаженной команды, которая сделает все для дальнейшего процветания игры. Также он добавил, что компания продолжает работу и над другими проектами компании.

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На данный момент должность занимаемая ушедшим Чарльзом Бойдом отсеется свободной, и кто ее займет неизвестно.             

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#bioware #новости #star wars: the old republic
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