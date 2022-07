В связи с уходом с должности творческого директора Star Wars: The Old Republic, компания BioWare сделала заявление на своем официальном сайте.

Компания BioWare решила уведомить на своем официальном сайте фанатов игры Star Wars: The Old Republic о том, что работы над проектом продолжаются согласно намеченному графику. И напомнили, что проект в целом уже отметил свой десятилетний юбилей. А в феврале этого года компания выпустила дополнение под названием Legacy of the Sith. Также на седьмое августа этого года намечен релиз дополнения под названием Game Update 7.1. Дополнение будет включать новые каждодневные миссии на локациях планеты Манаан и одну новую миссию для восьми игроков.

реклама

Данное сообщение связано с уходом из проекта творческого директора Чарльза Бойда. Чарльз уделил работе в компании около шестнадцати лет своей жизни и отдал много сил и труда проекту Star Wars: The Old Republic, а также сыграл существенную роль в популярности проекта. На этом фоне компания решила заверить, что работы над проектом продолжаются.

В свою очередь директор компании BioWare, пожелал Чарльзу Бойду всего наилучшего и добавил, что проект находится в хороших руках слаженной команды, которая сделает все для дальнейшего процветания игры. Также он добавил, что компания продолжает работу и над другими проектами компании.

анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

На данный момент должность занимаемая ушедшим Чарльзом Бойдом отсеется свободной, и кто ее займет неизвестно.