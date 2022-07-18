В социальных сетях появилась информация о старте съёмок проекта по экранизации игры Fallout, а также появились первые фото со съемочной площадки.

Стало известно, что компания Amazon начала работу над созданием экранизации по мотивам игры Fallout, которая в свое время зародила жанр постапокалиптических игр. Об этом стало известно из сообщения в одной из соцсетей, автором которого является Уолтер Гоггинс. В сообщении идет речь о том, что съемки проекта уже стартовали, а Уолтер Гоггинс сыграет одну из главных ролей в экранизации. Однако автор сообщения не уточняет, какую именно роль он сыграет, но косвенным намеком может служить его фотография со съемочной площадки, где над его головой написано «Гуль».

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Главными по запуску проекта назначены Джонатан Нолан, а также Лиза Джой, которые ранее были известны по работе над проектом «Мир Дикого Запада». В проекте также примет участие руководитель Bethesda Game Studios и Джеймс Альтман, который занимает должность руководителя в издательской компании компьютерных игр Bethesda.

Еще из социальной сети reddit стало известно, что съемочной группе пришлось раздобыть большое количество старых машин для организации съемочной площадки.

О датах релиза на данный момент ничего неизвестно, однако, премьера состоится не ранее 2023 года.

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