Китай является абсолютным мировым лидером по распространению 5G сетей
Мэн Пу, который входит в совет директоров Qualcomm China, недавно провел прямую видеотрансляцию. На которой поделился развитием китайского 5G. Мэн Пу отметил, что Китай самая первая страна в мире, которая выдала лицензию на освоение частот 5G диапазона. Также спикер заявил, что за три года после выдачи лицензий в Китае уже насчитывается почти 1 миллион станций и вышек для обеспечения качественного 5G.
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Таким образом, количество терминальных подключений достигло более чем 400 миллионов. Мэн Пу подчеркнул, что для достижения подобных результатов многим другим странам потребуется еще многие годы, а также добавил, что Китая является абсолютным мировым лидером по развитию 5G сетей.
Если обратится к цифрам то, мы увидим, что только в одном из крупных китайских городов установлено больше 5G вышек, чем суммарно по всей Европе.
В свою очередь министр инфраструктуры и промышленности Китая Сяо Яцин добавил, что сейчас 5G вышки имеются во всех городах Китая на уровне префектур. Таким образом, по всей территории Китая 5G сетью покрыто 95% уездов и 35% всех городов.
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