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Три известных компании (Vattenfall, SSAB, LKAB) объединились для реализации проекта Hybrit, в рамках которого недавно удалось достичь успехов. Проект предусматривает изготовление стали без использования угля, на базе которого производится кокс для сталелитейного производства.

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Именно таким образом без использования угля проекту удалось получить первую партию стали. На такой продукт сразу нашелся покупатель, им стала компания Volvo AB, которая заявила, что применит сталь в производстве своих автомобильных прототипов. Если все пойдет по плану и результаты производства окажутся положительными, то к 2026 году можно ожидать реализацию мощностей для полномасштабного производства «экологической» стали.

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Стоит отметить, что современное производство стали с использованием кокса выбрасывает в окружающую среду около 8% всех парниковых газов на Земле. В свою очередь в проекте Hybrit кокс удалось заменить на водород и электричество, которые также были получены из «зеленых» возобновляемых источников

Напомним, энергетическая политика Европейского союза предусматривает переход к возобновляемому водороду как основному элементу на пути от избавления от углеводородов до 2050 года.