Лунный контракт SpaceX снова на паузе в ожидании иска Blue Origin
Компания Blue Origin уже во второй раз блокирует контракт SpaceX на постройку корабля для полетов на луну от NASA, стоимость контракта оценивается в 3 миллиарда долларов. Блокирование происходит путем подаяния в суд исков, на этот раз иск коснулся несправедливого присуждения контракта.
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В NASA мгновенно отреагировали на иск и до решения суда самостоятельно приостановили контракт. Судебное разбирательство завершится 1 ноября, однако взамен на добровольное приостановление контракта в NASA потребовали от сторон после разбирательства в независимости от решения суда перейти на ускоренный график выполнения контракта. Такое требование обусловлено сжатыми графиками программы по возвращению человека на луну примерно в 2024 году. Первые слушания сторон суд назначил на 14 октября.
Напомним, SpaceX в скором времени проведет испытания космического корабля Starship, на базе которого в случае благоприятного решения суда для SpaceX, будет построен корабел для полетов на луну. Испытания ориентировочно пройдут через несколько недель. Но до этого времени нужно успеть пройти несколько экспертиз от Федеральных органов управления.
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