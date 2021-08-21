Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Blue Origin уже во второй раз блокирует контракт SpaceX на постройку корабля для полетов на луну от NASA, стоимость контракта оценивается в 3 миллиарда долларов. Блокирование происходит путем подаяния в суд исков, на этот раз иск коснулся несправедливого присуждения контракта.

реклама

В NASA мгновенно отреагировали на иск и до решения суда самостоятельно приостановили контракт. Судебное разбирательство завершится 1 ноября, однако взамен на добровольное приостановление контракта в NASA потребовали от сторон после разбирательства в независимости от решения суда перейти на ускоренный график выполнения контракта. Такое требование обусловлено сжатыми графиками программы по возвращению человека на луну примерно в 2024 году. Первые слушания сторон суд назначил на 14 октября.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3090 в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Напомним, SpaceX в скором времени проведет испытания космического корабля Starship, на базе которого в случае благоприятного решения суда для SpaceX, будет построен корабел для полетов на луну. Испытания ориентировочно пройдут через несколько недель. Но до этого времени нужно успеть пройти несколько экспертиз от Федеральных органов управления.