Xiaomi приобретет бренд ZMI за 205 миллионов долларов
Компания Xiaomi уже давно взяла курс на расширение и захват новых рынков, а сейчас Xiaomi Group полностью поглотила компанию Zimi. Ранее Xiaomi уже владела 49,91 процентами акций Zimi, а сейчас приобрела оставшихся 50,09 процентов. Эта сделка обошлась Xiaomi Group в 205 миллионов долларов США.
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Чжан Фэн, который основал компанию Zimi в 2012 году, уже через год после основания стал плотно сотрудничать с Xiaomi и подписал контракты об официальном партнерстве двух компаний. Также напомним, что основать компании Zimi, ранние занимал пост вице-президента Xiaomi Group.
После поглощения, Xiaomi сможет использовать наработки и исследования компании Zimi, что по мнению руководства Xiaomi Group сможет существенно сэкономить время и средства на свои собственные разработки. Также это приобретение поможет укрепить позиции Xiaomi на рынке смартфонов и многих других товаров.
Напомним, компания Zimi занималась производством разнообразных гаджетов таких как: зарядные кабели, зарядки, внешние аккумуляторы и многое другое под брендом ZMI.
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