УШМ на аккумуляторе

Это удобная и очень популярная УШМ от фирмы WOSAI, которая питается от аккумулятора. УШМ можно приобрести с аккумуляторами разной электроемкостью. Также по желанию можно приобрести специальную сумку для хранения и транспортировки данного инструмента. Стоит добавить, что эту УШМ можно приобрести с доставкой с местного склада в РФ.

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Универсальная торцевая головка

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А это универсальная регулируемая торцевая головка, которая регулируется от 10 до 19 миллиметров. Это простой и надежный инструмент, который пользуется популярностью на Aliexpress, а также имеет много хороших отзывов. Данную головку удобно использовать со специально трещоткой, которая в комплект не входит.

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Светодиодный фонарик

Данный фонарик один из самых популярных в своем ценовом сегменте, на него оформлено более 11000 заказов. При заказе можно приобрести фонарик с аккумулятором 18650 или 26650 на ваш выбор. Заряжается аккумулятор при помощи специального кабеля, который поставляется в комплекте с фонариком. Также дополнительно у продавца можно приобрести специальный транспортировочный кейс.



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Беспроводная колонка Anker

Данная беспроводная колонка находится на лидирующих позициях по количеству продаж на сайте Aliexpress. Данная колонка производится под известным брендом Anker, также для жителей РФ есть возможность доставки с местного склада. Колонка достаточно мощная и на одном заряде может работать до 24 часов. Также производитель оснастил колонку влагозащищенным корпусом. Устройство была заказано более 12000 раз.

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Полотенце из микрофибры

А у данного продавца можно приобрести специальное полотенце в трех размерах из микрофибры для уборки. Данный товар был заказан более 18000 раз, и покупатели оставили много положительных отзывов о товаре и о продавце в целом. Данные полотенца отлично подойдут для уборки в автомобиле или на кухне.

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Мужская сумка

Данная сумка изготавливается из качественных материалов под известным брендом JEEP. Сумка продается в четырех цветах на ваш выбор, также в комплекте с данным изделием можно приобрести красивый бумажник, который изготовлен в одном стиле с сумкой. Стоит отметить, что товар можно заказать с доставкой из РФ, а у продавца в своем магазине на Aliexpress есть много других интересных моделей сумок.

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Ручка для бутылок

И последний товар в данной подборке является простая ручка для больших бутылок емкостью около 19 литров. Данная ручка способна значительно облегчить процесс переноса габаритных бутылок, продавец отсылает ручки в двух цветах, но при оформлении заказа цвет выбрать нельзя, продавец отправляет ручки в случайном порядке.

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