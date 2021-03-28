Интересные и популярные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание к распродаже
УШМ на аккумуляторе
Это удобная и очень популярная УШМ от фирмы WOSAI, которая питается от аккумулятора. УШМ можно приобрести с аккумуляторами разной электроемкостью. Также по желанию можно приобрести специальную сумку для хранения и транспортировки данного инструмента. Стоит добавить, что эту УШМ можно приобрести с доставкой с местного склада в РФ.
Универсальная торцевая головка
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А это универсальная регулируемая торцевая головка, которая регулируется от 10 до 19 миллиметров. Это простой и надежный инструмент, который пользуется популярностью на Aliexpress, а также имеет много хороших отзывов. Данную головку удобно использовать со специально трещоткой, которая в комплект не входит.
Светодиодный фонарик
Данный фонарик один из самых популярных в своем ценовом сегменте, на него оформлено более 11000 заказов. При заказе можно приобрести фонарик с аккумулятором 18650 или 26650 на ваш выбор. Заряжается аккумулятор при помощи специального кабеля, который поставляется в комплекте с фонариком. Также дополнительно у продавца можно приобрести специальный транспортировочный кейс.
Беспроводная колонка Anker
Данная беспроводная колонка находится на лидирующих позициях по количеству продаж на сайте Aliexpress. Данная колонка производится под известным брендом Anker, также для жителей РФ есть возможность доставки с местного склада. Колонка достаточно мощная и на одном заряде может работать до 24 часов. Также производитель оснастил колонку влагозащищенным корпусом. Устройство была заказано более 12000 раз.
Полотенце из микрофибры
А у данного продавца можно приобрести специальное полотенце в трех размерах из микрофибры для уборки. Данный товар был заказан более 18000 раз, и покупатели оставили много положительных отзывов о товаре и о продавце в целом. Данные полотенца отлично подойдут для уборки в автомобиле или на кухне.
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Мужская сумка
Данная сумка изготавливается из качественных материалов под известным брендом JEEP. Сумка продается в четырех цветах на ваш выбор, также в комплекте с данным изделием можно приобрести красивый бумажник, который изготовлен в одном стиле с сумкой. Стоит отметить, что товар можно заказать с доставкой из РФ, а у продавца в своем магазине на Aliexpress есть много других интересных моделей сумок.
Ручка для бутылок
И последний товар в данной подборке является простая ручка для больших бутылок емкостью около 19 литров. Данная ручка способна значительно облегчить процесс переноса габаритных бутылок, продавец отсылает ручки в двух цветах, но при оформлении заказа цвет выбрать нельзя, продавец отправляет ручки в случайном порядке.
Также смотрите другие главные страницы приуроченные к распродаже:
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