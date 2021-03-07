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Компания Porsche презентовала две модели электровелосипедов, как и вся продукция компании, велосипеды стоят дорого, но изготовлены из качественных материалов с применением современных технологий. Модели имеют названия Porsche Sport и Porsche Cross.



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Обе модели имеют двигатель, который позволяет разогнать велосипеды до 25 км\ч, также модели оснащены дисковыми тормозами и двумя амортизаторами, все это установлено на раму из карбона.

Porsche Sport разрабатывался как городская модификация для повседневного использования в нем имеется аккумулятор на 630 Вт·ч, и производится он исключительно в белом цвете. Цена данной модификации составляет €9990.

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Porsche Cross, как видно из названия предназначена для езды по бездорожью, модель имеет аккумулятор на 504 Вт·ч, специальные усильную тормозную систему и производится в черном цвете. Цена Cross версии составляет €7990.

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Также компания Porsche разработала специальный багажник для своих автомобилей, на котором можно разместить два велосипеда для транспортировки.

Обе модели поступят в продажу уже этой весной, но пока точная дата не известна.