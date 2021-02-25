Nickelodeon расширит франшизу «Аватар» новыми фильмами и сериалами
ViacomCBS объявили о создании нового подразделения под названием Avatar Studios, которому предстоит работа над продолжением или доработкой вселенной таких сериалов как: Аватар: Легенда об Аанге и Легенда о Корре. Пока еще нет точной информации о планах нового подразделения, предположительно сотрудники будут трудиться над созданием полнометражный фильм и шоу.
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Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, ранее создавшие вышеупомянутые сериалы, в новом подразделении займут должности творческих руководителей. Они будут рапортовать о хоте выполнения работ напрямую президенту Nickelodeon Animation Studio.
На данный момент известно, что первым проектом нового подразделения будет создание фильма, однако других подробностей кока нет.
Продукты Avatar Studios будут выходить на стриминговом сервисе Paramount+, который на данный момент имеет название CBS All Access, но уже 4 марта его переименуют и проведут ребрендинг.
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Напомним, что ранее новоиспеченные творческие руководители Avatar Studios работали с Netflix над проектом сериала «Легенда об Аанге», в котором должны были играть настоящие актеры. Однако в конце прошлого года в связи с возникшими разногласиями они прервали сотрудничество с Netflix.
Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» насчитывал три сезона и выходил на канале Nickelodeon с 21 февраля 2005 года по 19 июля 2008 года, он стал невероятно популярным, и имел хорошие оценки от критиков. Одна из самых рейтинговых трансляций собрала перед экранами более 5,6 миллиона зрителей. Продолжением стал сериал «Легенда о Корре», который также созданный и спродюсированный Майклом Данте Димартино и Брайаном Кониецк. Он транслировался с 14 апреля 2012 по 19 декабря 2014 года и также увенчался большим успехом.
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