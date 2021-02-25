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ViacomCBS объявили о создании нового подразделения под названием Avatar Studios, которому предстоит работа над продолжением или доработкой вселенной таких сериалов как: Аватар: Легенда об Аанге и Легенда о Корре. Пока еще нет точной информации о планах нового подразделения, предположительно сотрудники будут трудиться над созданием полнометражный фильм и шоу.

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Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко, ранее создавшие вышеупомянутые сериалы, в новом подразделении займут должности творческих руководителей. Они будут рапортовать о хоте выполнения работ напрямую президенту Nickelodeon Animation Studio.

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На данный момент известно, что первым проектом нового подразделения будет создание фильма, однако других подробностей кока нет.

Продукты Avatar Studios будут выходить на стриминговом сервисе Paramount+, который на данный момент имеет название CBS All Access, но уже 4 марта его переименуют и проведут ребрендинг.

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Напомним, что ранее новоиспеченные творческие руководители Avatar Studios работали с Netflix над проектом сериала «Легенда об Аанге», в котором должны были играть настоящие актеры. Однако в конце прошлого года в связи с возникшими разногласиями они прервали сотрудничество с Netflix.

Сериал «Аватар: Легенда об Аанге» насчитывал три сезона и выходил на канале Nickelodeon с 21 февраля 2005 года по 19 июля 2008 года, он стал невероятно популярным, и имел хорошие оценки от критиков. Одна из самых рейтинговых трансляций собрала перед экранами более 5,6 миллиона зрителей. Продолжением стал сериал «Легенда о Корре», который также созданный и спродюсированный Майклом Данте Димартино и Брайаном Кониецк. Он транслировался с 14 апреля 2012 по 19 декабря 2014 года и также увенчался большим успехом.