SpaceX выведет на орбиту новый космический телескоп NASA SPHEREx
Компания SpaceX выиграла тендер на вывод новейшего телескопа SPHEREx. Об этом заявили на официальном сайте NASA. На новый телескоп будет возложена функция по изучению расширения вселенной, поиск биологических молекул, а также изучение дальних галактик.
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Телескоп планируется вывести на орбиту в 2024 году при помощи ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX. По условиям контракта NASA заплатит SpaceX 98,8 миллиона долларов США за вывод телескопа на околоземную орбиту.
Миссия телескопа запланирована как минимум на пару лет, ученые создадут карту спектрометрии всего неба. Это будет первая подобная карта за все время исследования космоса. Подобная карта поможет сделать много открытий, в том числе поможет точно распознать, из чего состоят те или иные объекты, а также определит максимально точное расстояние до них.
Также благодаря своему функционалу телескоп сможет находить воду в жидком состоянии и органические молекулы в регионах, где рождаются звезды и планеты.
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Подробнее и проекте в целом и о запуске можно посмотреть в видео, которое приложено ниже.
Напомним, впервые в NASA поступило предложение по созданию данного телескопа в 2014 году, а уже в 2017 году его рассматривали как один из трех проектов для реализации, среди которых были еще такие проекты как: Arcus и FINESSE. После проведения консультация и предварительных расчетов, проект SPHEREx выиграл конкурс, и получил финансирование на сумму 250 миллионов долларов. Таким образом, на данный момент с учетом запуска проект обойдется почти в 350 миллионов долларов.
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