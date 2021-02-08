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Компания SpaceX выиграла тендер на вывод новейшего телескопа SPHEREx. Об этом заявили на официальном сайте NASA. На новый телескоп будет возложена функция по изучению расширения вселенной, поиск биологических молекул, а также изучение дальних галактик.

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Телескоп планируется вывести на орбиту в 2024 году при помощи ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX. По условиям контракта NASA заплатит SpaceX 98,8 миллиона долларов США за вывод телескопа на околоземную орбиту.

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Миссия телескопа запланирована как минимум на пару лет, ученые создадут карту спектрометрии всего неба. Это будет первая подобная карта за все время исследования космоса. Подобная карта поможет сделать много открытий, в том числе поможет точно распознать, из чего состоят те или иные объекты, а также определит максимально точное расстояние до них.

Также благодаря своему функционалу телескоп сможет находить воду в жидком состоянии и органические молекулы в регионах, где рождаются звезды и планеты.

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Подробнее и проекте в целом и о запуске можно посмотреть в видео, которое приложено ниже.





Напомним, впервые в NASA поступило предложение по созданию данного телескопа в 2014 году, а уже в 2017 году его рассматривали как один из трех проектов для реализации, среди которых были еще такие проекты как: Arcus и FINESSE. После проведения консультация и предварительных расчетов, проект SPHEREx выиграл конкурс, и получил финансирование на сумму 250 миллионов долларов. Таким образом, на данный момент с учетом запуска проект обойдется почти в 350 миллионов долларов.