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Компания Samsung объявила, что 14 января состоится презентация флагманского смартфон Galaxy S21. Также компания объявила, что подготовила подарки для покупателей, которые оформят предзаказы. Итак, покупатели заказавшие Samsung Galaxy S21 Ultra получат два подарка, а именно наушники Galaxy Buds Pro и трекер Galaxy SmartTag.

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Также за предзаказ Galaxy S21 и S21+ компания дополнительно к заказу поставит метку Galaxy SmartTag и наушники Galaxy Buds Live.

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Стоит отметить, что данное предложение будет действовать на европейском рынке, а также на некоторых международных площадках в период с 14 до 28 января. А уже с 29 января смартфон можно будет приобрести во всех специализированных магазинах.

По подаркам стоит добавить, что метка Galaxy SmartTag это устройство, которое позволит не потерять ценные вещи, такие как ключи, бумажники, документы и так далее. Galaxy Buds Pro являются новой моделью беспроводных вакуумных наушников, которые на одном заряде будут работать до 8 часов, и предположительно будут иметь защиту от влаги по стандартам IPX7, а вот Galaxy Buds Live является прошлогодней моделью наушников.