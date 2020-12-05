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Microsoft в преддверии рождественских и новогодних праздников опубликовали на своем официальном youtube канале интересный и достаточно трогательный ролик.

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Итак, ролик повествует краткую историю, в которой главную роль играет пес по кличке Руфус, ему очень скучно дома и он ищет внимания среди членов семьи. Пес подходит к каждому человеку в доме по очереди, но видит, что некоторые играют в Halo, Flight Simulator или Minecraft, а некоторые проводят видеоконференцию в Microsoft Teams. Собаке становится грустно, и пес идет спать, где во сне встречает своих друзей соседских собак и они уже становится неотъемлемой часть игрового процесса вышеперечисленных игр, а также участвуют в видеочате.

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В целом ролик получился трогательным и достойным внимания, а в описании к видео компания Microsoft подчеркивает, что из-за всемирной пандемии предстоящие праздники не будут такими как в прошлые года. Несмотря на это, сервисы компании и игры позволят находиться с близкими на связи и хорошо проводит время, получая удовольствие от жизни.





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