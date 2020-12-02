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10 полезных инструментов с Alixpress, которые могут заинтересовать любого мастера

В данной подборке собраны популярные и полезные инструменты, которые могут помочь любому мастеру для выполнения различных задач.
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Магниты для сварочных работ  

Одним из полезных инструментов при выполнении сварочных работ является специальный магнит, который поможет зафиксировать заготовки в нужной позиции до начала работ. Это позволяет выполнять даже достаточно сложные задачи быстро и в одиночку. У данного продавца можно приобрести шесть магнитов разного размера в одном заказе, товар может быть доставлен со склада в РФ. 

US $19.36 - 38.65      

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Цифровой штангенциркуль

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Это отличный и качественный измерительный инструмент, он изготовлен из специально нержавеющей стали. Поставляется устройство в пластиковом кейсе. Для отображения измеряемых размеров имеется цифровой дисплей, устройство питается от небольшой батарейки LR 44, которой при интенсивном использовании хватает примерно на год. 

US $11.75 - 13.35

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Беспроводная УШМ

При заказе данного инструмента можно выбрать один или два аккумулятора на ваш выбор, также можно выбрать аккумуляторы с разной электроемкостью. Инструмент можно заказать со склада в РФ с быстрой доставкой. Данная УШМ может стать отличным помощником для выполнения различных задач по дому и хозяйству. Товар был заказан более 700 раз и имеет много положительных отзывов. 

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US $68.22 - 101.01

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Набор отверток 

Компания WORKPRO производит и продает много различных наборов инструментов, среди которых хорошо выделяется набор отверток. В данном наборе имеются практически все необходимые отвертки, которые покрывают большинство повседневных задач. Все отвертки поставляются в удобном пластиковом кейсе. Товар с доставкой из РФ продается по сниженной цене. Также стоит подчеркнуть высокое качество инструмента в целом.

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US $20.79 - 31.19     

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Набор магнитных бит

В данном лоте имеется шесть сменных бит. Благодаря специальной конструкции, саморезы надежно притягиваются к бите и даже при сильной встряске инструмента саморезы не вылетают. Подобные биты значительно облегчают выполнение большого объема работ

US $3.30 набор 5 штук     

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Набор метчиков

Также в домашнем инструменте могут пригодиться метчики. В данном наборе имеются шесть метчиков для нарезания резьбы разного диаметра. Выгодным отличием данного инструмента является наличие сверла на наконечнике, что значительно ускоряет нарезку резьбы. Данный товар проверен многими покупателями и имеет хорошие отзывы.  

US $8.55 набор 6 штук     

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Мультитул NexTool

Данный инструмент может стать хорошим помощником в выполнении различных работ по дому и хозяйству. Его можно использовать в любой сфере, а с учетом размеров инструмент можно всегда носить с собой. Товар с момента выхода хорошо зарекомендовал себя на рынке и имеет много хороших отзывов. Изделие изготовлено под брендом NexTool совместно с компанией Xiaomi.

US $29.25

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Ступенчатое сверло 

Данное сверло имеет простую и надежную конструкцию, сверло предназначено для сверления отверстий разного диаметра. У продавца на ваш выбор имеет два сверла с максимальным диаметром на 12 и 20 миллиметров. Сверло продано более 18000 раз и проверенно многими покупателями. Изделие можно использовать для сверления различных материалов, в том числе и для сверления стали.  

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US $1.43 - 2.60

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Светодиодный фонарик 

Это один из недорогих, но достаточно хороших светодиодных фонариков, который имеет два светодиода. Первый светодиод предназначен для ближнего света, а второй для дальнего. Также стоит отметить, что фонарик заряжается от стандартного Micro USB кабеля подключенного к любому источнику питания. Модель очень популярна и имеет почти 18000 продаж. 

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US $2.79 - 5.59

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Инструмент для снятия изоляции 

Это достаточно не популярный инструмент для снятия изоляции, однако по своему опыту скажу, что он очень удобный и надежный. При помощи данного инструмента можно быстро снимать изоляцию с проводов различного диаметра. При необходимости можно снимать изоляцию одновременно с нескольких проводов, что значительно ускоряет работу.

US $8.80

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