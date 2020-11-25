Грузовик Tesla Semi будет проезжать на 200 километров больше чем планировалось ранее
На данный момент Tesla не выпустила на рынок новый грузовик Semi, однако исполнительный директор компании Илон Маск продолжает раскрывать технические характеристики автомобиля.
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В очередном интервью, которое Илон Маск дал одному из телеканалов он заявил, что Tesla Semi на одном заряде сможет преодолеть 1000 километров. Этот показать на 200 километров больше чем на момент презентации автомобиля. Маск рассказал, что на протяжении последних трех лет с момента презентации автомобиля, инженеры компании смогли модернизировать фирменную технологию по созданию аккумуляторных батарей.
Напомним, что презентацию автомобиля провели в ноябре 2017 года, компания планировала выпустить грузовик на рынок в 2019 году, но по не оглашенным причинам выпуск автомобиля перенесли. Официальной даты выхода грузовика на рынке пока нет, однако ходят слухи, что это состоится в 2021 году. Новый автомобиль будет иметь не только большой запас хода на одной зарядки, но и отличный коэффициент аэродинамического сопротивления, который составляет 0,36. Также автомобиль будет разгоняться до 100 км\ч всего за 5 секунд, а при полной загрузке за 20 секунд.
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