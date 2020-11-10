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Группа астрономов из лаборатории реактивного движения NASA выявило, что спутник Юпитера Европа светится в темноте. Такое свечение получается в результате постоянного бомбардирования со стороны Юпитера электронами и другими высокоэнергетическими частицами на протяжении всего времени вращения спутника, как днем, так и ночью. Само свечение появляется во время столкновения частиц с поверхностью Европы.

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Для невооруженного взгляда цвет свечения может выгладить иногда голубым, а иногда зеленым или белым, в зависимости от состава льда, который подвергается воздействию излучению Юпитера.

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Однако эти результаты получены в ходе имитации проведенной на Земле. Для моделирования условий, поддерживающихся на Европе, команда ученых создала специальное устройство. Но более подробною информацию мы сможем получить в середине 2020 годов, когда НАСА отправить исследовательскую миссию Europa Clipper непосредственно к спутнику. Ученые уже анализируют данные результаты и оценивают, сможет ли установленное оборудование на Europa Clipper зафиксировать данное свечение.

А главная цель Europa Clipper является изучение Европы на предмет ее способности к поддержанию жизни. Планируется, что исследовательский зонт на орбите Европы проведет не менее 109 дней, за этот период зонд совершит 45 облетов спутника на высоте от 27 до 25 километров. По состоянию на 2019 год по оценки аналитиков стоимость проектора составит от 3,5 до 4 миллиардов долларов США. Однако стоимость из года в год растет.

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Стоит также отметить, что на фото выше изображена компьютерная имитация данного эффекта.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.