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8 ноября Virgin Hyperloop впервые испытало свой вакуумный поезд с реальными пассажирами. Испытания производились в специально построенном туннеле DevLoop, который расположен в Лас-Вегасе.



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В качестве вагона использовалась специально разработанная капсула на 2 человека, а в финальной версии планируется размещать 28 человек. В данном испытании удалось разогнать капсулу до 173 км/ч, но копания в дальнейшем планирует довести этот результат до 1102 км/ч.

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Среди первых пассажир были ведущие кадры компании, а именно директор компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан.

Напомним, что идею подобного передвижения предложил Илон Маск в 2012 году. Такой вид передвижения станет быстрее любых поездов и даже самолетов. На данный момент в США имеется три испытательных площадки, которыми управляют три компании: Virgin Hyperloop, SpaceX и HyperloopTT. Также стоит добавить, что компания HyperloopTT добилась разрешения на постройку десяти километровых испытательных туннелей в городах Дубай и Тунжэ (Китай). А компания Boring Company принадлежащая Илону Маску возводит тоннель между городами Балтимор и Вашингтон. Также по словам Илона Маска, будущим пассажирам не нужно будет подстраиваться под определенное расписание поездов, капсулы будут двигаться с определенным небольшим интервалом как в метро.