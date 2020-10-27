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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смартфон POCO X3, набор для пайки и другое

Всем привет, дорогие читатели. В данной подборке вы найдете интересные и полезные товары с сайта Aliexpress.
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Устройство для заточки сверл

Данный станок предназначен для заточки сверл под правильным углом для дальнейшего сверления различных металлов. Для использования данного станка необходимо присоединить его к шуруповерту или дрели. В данном устройстве можно затачивать сверла диаметром от 2 до 12,5 миллиметров.   

US $1.74 - 3.33

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Портативный автомобильный пылесос 

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Это отличный и очень популярный портативный пылесос для автомобиля. Данная модель производится под популярным брендом Baseus. На полном заряде пылесос непрерывно может работать до 18 минут при этом сила всасывания составляет 4000 Pa. Покупатели оформи уже более 4000 заказов, и оставили множество положительных отзывов.   

US $35.89

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Набор для пайки

У данного продавца можно приобрести надежный паяльник с возможностью точной регулировки температуры рабочего жала. В комплекте с паяльником можно заказать различные приспособления и расходные материалы для пайки. Товар был заказан более 15000 раз, а продавец имеет возможность отправки товара со склада в РФ.  

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US $8.15 - 16.06

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Беспроводная мышка 

Это очень удобная и практичная компьютерная мышка, которая подключается посредством беспроводной связи. Устройство продается в двух цветах, а также продавец предлагает кнопки с бесшумным нажатием, что немаловажно, если вы работаете в ночное время за ПК и не хотите тревожить своих близких. Товар был приобретен уже более 6000 раз.   

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US $3.37 - 4.87

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Внешний SSD накопитель 

Это красивый и удобный внешний SSD накопитель. Накопитель поставляется в надежном алюминиевом корпусе, а также с зажитым чехлом. При заказе можно выбрать объем памяти накопителя от 250 Гб до 2 Тб. Данный накопитель покупатели заказали более 2500 раз и оставили более 1000 реальных отзывов. Рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $32.99 - 219.63

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Смартфон Xiaomi POCO X3 NFC

Это отличный и невероятно популярный смартфон, всего примерно месяц назад он появился на китайском рынке и только у данного продавца был заказан более 55000 раз. Смартфон продается в двух цветах и модификациях с объемом внутренней памяти на 64 или 128 Гб. Устройство также обладает хорошим блоком камер, который делает качественные снимки как в дневное таки в ночное время суток. Более подробные характеристики и реальные отзывы о товаре лучше прочитать на странице продавца.   

US $230.17-US $269.81

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Зимние перчатки

А это одни из самых популярных зимних перчаток. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений, а также четыре размера на ваш выбор. Для выбора правильного размера на странице товара имеется удобная таблица. Стоит также добавить, что в данных перчатка можно управлять сенсорными дисплеями.  

 

US $3.90 - 4.75 

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Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
19:41
Отличная карта. Можно смело всем брать, на самом деле даже нет смысла брать что-то дороже, если разрешение не 4К, проще потом быстрее сменить на следующее поколение.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:39
Как нет, автор выше же распинался что тащит все в 4К и на 4К моник уже можно подкопить, купив 3070, которую толком не купить. Хотя завтра поглядим, может Хуанг все полки ими завалит
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
in_cognito
19:39
У тебя психологическая травма, связанная с размерами? Сочувствую.
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:37
Поэтому и купят. Прайс 2080 ти будет в умах еще года два, до выхода следующего поколения. Типа за этот прайс был адекватный ценник, но это не точно
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Listoman
19:36
На замену ничего не выходит, 3070ti, если она и выйдет в реальности, будет дороже на 100$) Карт для 4к ещё в природе нет, даже 3090 в актуальных играх уже не вывозит 4к в стабильных 60 фпс)
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
cupgrn
19:35
980Ти на старте была за 650, потом снизили цену. На 2080ти никто цены не снижал Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1070 — 29400 ру...
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
Зю
19:35
А никто не забывает про просадки, Low 1% и 0.1%. Авторы новостей об этом даже не знают, чтобы забывать
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
for2ne
19:33
Какие 50к, ты того что 2080ti спустят хотя бы до 65к не дождешься, поэтому за 55-60к вполне можно брать.
Видеокарты RTX 3070 от партнёров появились в Беларуси еще до начала официальных продаж
ОвEрКл0keРс
19:33
Что автор, не разрешила местная цензура назвать "крупнейший онлайн маркет" Беларуси? 😁 Они тут только рыгалд разрешают пиарить, увы.
Видеокарты RTX 3070 от партнёров появились в Беларуси еще до начала официальных продаж
Kasyan
19:32
Автор ты говна объелся?! Ты пишешь про одноранговую и двухранговую память, в тесте сравнивается одноканал с двуканалом!
Одноранговая память проигрывает двухранговой до 20% – сравнение в играх от Testing Games
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