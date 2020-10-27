Устройство для заточки сверл

Данный станок предназначен для заточки сверл под правильным углом для дальнейшего сверления различных металлов. Для использования данного станка необходимо присоединить его к шуруповерту или дрели. В данном устройстве можно затачивать сверла диаметром от 2 до 12,5 миллиметров.

US $1.74 - 3.33

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Портативный автомобильный пылесос

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Это отличный и очень популярный портативный пылесос для автомобиля. Данная модель производится под популярным брендом Baseus. На полном заряде пылесос непрерывно может работать до 18 минут при этом сила всасывания составляет 4000 Pa. Покупатели оформи уже более 4000 заказов, и оставили множество положительных отзывов.

US $35.89

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Набор для пайки

У данного продавца можно приобрести надежный паяльник с возможностью точной регулировки температуры рабочего жала. В комплекте с паяльником можно заказать различные приспособления и расходные материалы для пайки. Товар был заказан более 15000 раз, а продавец имеет возможность отправки товара со склада в РФ.

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US $8.15 - 16.06

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Беспроводная мышка

Это очень удобная и практичная компьютерная мышка, которая подключается посредством беспроводной связи. Устройство продается в двух цветах, а также продавец предлагает кнопки с бесшумным нажатием, что немаловажно, если вы работаете в ночное время за ПК и не хотите тревожить своих близких. Товар был приобретен уже более 6000 раз.

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US $3.37 - 4.87

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Внешний SSD накопитель

Это красивый и удобный внешний SSD накопитель. Накопитель поставляется в надежном алюминиевом корпусе, а также с зажитым чехлом. При заказе можно выбрать объем памяти накопителя от 250 Гб до 2 Тб. Данный накопитель покупатели заказали более 2500 раз и оставили более 1000 реальных отзывов. Рейтинг продавца составляет 4,9 из 5.

US $32.99 - 219.63

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Смартфон Xiaomi POCO X3 NFC

Это отличный и невероятно популярный смартфон, всего примерно месяц назад он появился на китайском рынке и только у данного продавца был заказан более 55000 раз. Смартфон продается в двух цветах и модификациях с объемом внутренней памяти на 64 или 128 Гб. Устройство также обладает хорошим блоком камер, который делает качественные снимки как в дневное таки в ночное время суток. Более подробные характеристики и реальные отзывы о товаре лучше прочитать на странице продавца.

US $230.17-US $269.81

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Зимние перчатки

А это одни из самых популярных зимних перчаток. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений, а также четыре размера на ваш выбор. Для выбора правильного размера на странице товара имеется удобная таблица. Стоит также добавить, что в данных перчатка можно управлять сенсорными дисплеями.

US $3.90 - 4.75

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