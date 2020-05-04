Кубик Рубика

Это очень популярная механическая головоломка, которая имеет миллиарды комбинаций. Однако если в ней хорошо разобраться, то ее можно сложить всего за 20 ходов. Это головоломка была придумана в 1974 году известным архитектором Эрнё Рубиком, головоломка пользуется большой популярностью и имеет миллионы фанатов по всему миру. Вы можете купить данную головоломку, обучиться ее собирать, и однозначно сможете удивить окружающих.

US $3.12 - 3.40

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Женские лосины

Далее в подборке я поместил популярные женские лосины. У продавца есть огромное количество различных моделей на любой вкус, а приемлемая цена и хорошее качество товара порадуют любого покупателя. У продавца в наличии имеются разные размеры, а в целом товар заказало уже почти 3000 покупателей.

US $3.69 - 4.58

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Светодиодный светильник

Данный светильник предназначен для установки на улице. Он имеет встроенный аккумулятор и солнечную панель, которая за день заряжает аккумулятор. Для экономии заряда аккумулятора светильник активируется только в ночное время и только тогда когда фиксирует движение. Светильник очень популярный и был заказан более 15000 раз.

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US $7.75 - 8.15

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Беспроводные наушники

Эту модель наушников на данный момент уже заказало более 8000 покупателей, и многие уже опробовали ее и оставили много хороших отзывов. Покупатели высоко оценивают звучание, а также качество устройства в целом. Наушники имеют водонепроницаемый корпус, а также сенсорные кнопки для управления.

US $33.89

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Шлепки

Для тех, кто еще не успел купить летнюю обувь, предлагаю данную модель шлепанцев. У продавца на данную модель приемлемая цена, есть возможность выбрать как цвет обуви, так и размер. Размеры указаны по американскому стандарту, поэтому при заказе нужно будет воспользоваться специальной таблицей, которая размещена на странице товара.

US $3.99

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Светодиодный фонарик

Светодиодный фонарик нужная и полезная вещь. Поэтому я нашел недорогой фонарик со встроенным аккумулятором. У продавца имеется две модели, которые отличаются электроемкостью встроенной батареи, а также яркостью свечения. Оформлено уже более 6000 заказов на данный товар.

US $2.99 - 4.99

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Надувной диван

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И замыкает данную подборку надувной диван. Плюсом данного изделия является то, что для его накачивания воздухом не требуется насос. Ниже я приложу схему как его привести в готовность к использованию. Диван можно использовать как на природе, так и дома. При заказе можно выбрать цвет изделия.

US $16.00

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